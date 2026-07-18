Las vías que le quedan a River para clasificar a la Libertadores 2027

El Millonario quedó eliminado de la Copa Argentina y le quedan solo tres chances para meterse en el próximo certamen continental.

En el Estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina, River perdió 3 a 1 contra Aldosivi de Mar del Plata y quedó eliminado del certamen. De esta manera, tiene una oportunidad menos para clasificar a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del Millonario es volver a competir en el máximo torneo continental tras un año de ausencia, ahora solamente tiene tres opciones para clasificar. Lo positivo para los dirigidos por Coudet es que depende de sí mismo para hacerlo.

River perdió con Aldosivi por Copa Argentina. (Prensa Copa Argentina).

Las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

La primera opción para River es ganando el Torneo Clausura. Para esto, tendrá primero que meterse dentro de los ocho que clasifican en la Zona B. Luego, disputará los cuatro partidos de los playoff en donde tendrá que triunfar para cortar una racha de dos años sin ser campeón.

Otra chance es por la tabla anual. En este caso, deberá quedar entre los tres primeros para, por lo menos, asegurarse el boleto a la fase previa. Actualmente está cuarto, fuera de esta zona de clasificación, pero a tan solo un punto de Boca, que hoy tiene el último cupo.

Finalmente, la tercera oportunidad es con la Copa Conmebol Sudamericana. Clasificado a los octavos de final y sabiendo que definirá hasta semifinales de local, River está obligado a ganar este certamen por segunda vez en su historia para poder jugar la próxima Copa Libertadores.

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