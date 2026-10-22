Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde con Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Todos los detalles relacionados con la resolución de la serie que otorga un boleto rumbo a la gran final del certamen continental.

Este jueves, en el marco del partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores de América 2026, Flamengo y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente con el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario.

No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, el Pincha y el Mengao midieron fuerzas en el Estadio UNO de La Plata. En aquel entonces, el trámite del partido fue realmente equilibrado y culminó con un empate 0-0, dejando la serie totalmente abierta.

Paralelamente, cabe destacar que ya hay un finalista definido para la presente edición de la Copa Libertadores. Sucede que, este miércoles, Palmeiras cayó por 1-0 como local de Fluminense, pero se terminó imponiendo por penales por 5-3 en Sao Paulo.

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde con Flamengo

Si Estudiantes gana: se clasificará directamente para la gran final de la Copa Libertadores de América.

se clasificará directamente para la gran final de la Copa Libertadores de América. Si Estudiantes empata: la resolución de la serie de semifinales se resolverá a través de la definición por penales.

la resolución de la serie de semifinales se resolverá a través de la definición por penales. Si Estudiantes pierde: si el Pincha cae por cualquier resultado, quedará automáticamente eliminado.

El cuadro de la Copa Libertadores