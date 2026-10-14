Alineaciones de Benfica y Celtic por la Europa League: formaciones probables

Se viene Benfica vs. Celtic este jueves 15 de octubre en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica desde las 16:00 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Benfica y Celtic
Benfica viene de ganarle 2-0 a Milan.
Celtic viene de caer 1-3 ante Ferencvaros.
Las alineaciones de Benfica y Celtic
Benfica (4-2-3-1): Samuel Soares, Tomás Araújo, Clement Lenglet, Samuel Dahl, Alexander Bah, João Palhinha, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio, Vangelis Pavlidis. DT: Marco Silva.
Celtic (4-2-3-1): Viljami Sinisalo, Kieran Tierney, Liam Scales, Dane Murray, Colby Donovan, Benjamin Nygren, Mika Baur, Callum McGregor, Kasper Waarst Hogh, Sebastian Tounekti, Haissem Hassan. DT: Martin O’Neil.
Suplentes de Benfica: Jhon Duran, Andreas Schjelderup, Souffian El Karouani, Alessandro Circati, Daniel Banjaqui, Anatoliy Trubin, Manu Silva, Leandro Barreiro, Rafa Silva, Claudio Echeverri, Anísio Cabral.
Suplentes de Celtic: Camilo Duran, Jordan Lotomba, Auston Trusty, Luke McCowan, Oliver Sorensen, Alex Oxlade-Chamberlain, Sam Johnstone, Ross Doohan, James Forrest.
La previa de Benfica y Celtic: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio do Sport Lisboa e Benfica
- Historial: 6 cruces — Benfica ganó 3, Celtic ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 20/11/2012: Benfica 2-1 Celtic
- Próximo partido de Benfica: vs. Omonia, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Celtic: vs. Celta, jueves 22 de octubre