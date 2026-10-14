Alineaciones de Bournemouth y Sturm Graz por la Europa League: formaciones probables

Se viene Bournemouth vs. Sturm Graz este jueves 15 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bournemouth y Sturm Graz
Bournemouth viene de ganarle 2-1 a Real Sociedad.
Sturm Graz viene de empatar 0-0 con Rennes.
Las alineaciones de Bournemouth y Sturm Graz
Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adrien Truffert, António Silva, James Hill, Adam Smith, David Brooks, Ryan Christie, Tyler Adams, Evanilson, Marcus Tavernier, Rayan. DT: Marco Rose.
Sturm Graz (4-2-3-1): Daniil Khudyakov, Luis Balbo, Paul Koller, Joshua Quarshie, Albert Vallci, Simon Seidl, Valmir Matoshi, Luca Weinhandl, Belmin Beganović, Jacob Peter Hödl, Jürgen Heil. DT: Fabio Ingolitsch.
Suplentes de Bournemouth: Lewis Cook, Julio Soler, Ben Gannon-Doak, Bafodé Diakité, Michele Di Gregorio, Alex Toth, Alvaro Rodriguez, Mack Allan.
Suplentes de Sturm Graz: Jon Gorenc Stankovič, Axel Kayombo, Oumar Diakité, Petar Petrović, Ammar Helac, Arjan Malić, Jonas Peinhart, Julian Halwachs, Elias Lorenz.
La previa de Bournemouth y Sturm Graz: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Milan, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Sturm Graz: vs. Marseille, jueves 22 de octubre