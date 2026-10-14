Bournemouth vs. Sturm Graz: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 2 de la Europa League

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League vuelve a la Vitality Stadium y el Bournemouth llega con el favoritismo de su lado ante un Sturm Graz que todavía no conoce la derrota en la fase de liga.

Los dos equipos arrancaron con puntos en la nueva fase de liga del torneo y este cruce puede marcar el rumbo de ambos en la tabla general, que con 36 equipos exige regularidad desde las primeras fechas.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth llega golpeando la puerta de arriba después de ganar 2-1 como visitante ante la Real Sociedad, un resultado que lo instaló en la décima posición con sus primeros tres puntos. Jugar ahora de local le da la chance de confirmar que esa victoria no fue un golpe de suerte y de meterse en zona de clasificación directa.

Sturm Graz, en cambio, viene de un empate sin goles como local frente a Rennes que lo dejó con apenas un punto y en el puesto 17. El equipo austríaco necesita sumar de visitante para no quedar relegado tan temprano en el certamen, algo que lo obliga a salir con otra actitud a la que mostró en su presentación.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Bournemouth suma 3 puntos tras vencer a Real Sociedad.

suma 3 puntos tras vencer a Real Sociedad. Sturm Graz suma 1 punto en el torneo.