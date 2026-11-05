Alineaciones de Crystal Palace y Hoffenheim para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Selhurst Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 2-2 con Beşiktaş y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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