Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. El Crystal Palace quiere despegar en la fase de liga y en casa sabe que puede hacer valer su condición de favorito ante un Hoffenheim irregular.
Ninguno de los dos llegó con paso firme a esta cuarta jornada, así que los tres puntos valen para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Beşiktaş, después de caer 3-2 ante el Lyon. Antes de esa racha había goleado 4-0 de local al Lech Poznan, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 4 puntos en tres partidos, está 15° y necesita sumar de local para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.
El Hoffenheim llega con una victoria fresca: goleó 3-0 como local al Lyon en su presentación más reciente. Antes había perdido 3-2 con el Beşiktaş y también cayó 2-0 como visitante frente al OFI Crete en su debut. Son apenas 3 puntos y el puesto 23 lo que reflejan un arranque flojo, pero el triunfo ante el Lyon le da un envión anímico justo antes de viajar a Londres.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
- Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.