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Europa League

Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. HOFF, Europa League
Crystal Palace vs. HOFF, Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. El Crystal Palace quiere despegar en la fase de liga y en casa sabe que puede hacer valer su condición de favorito ante un Hoffenheim irregular.

Ninguno de los dos llegó con paso firme a esta cuarta jornada, así que los tres puntos valen para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Beşiktaş, después de caer 3-2 ante el Lyon. Antes de esa racha había goleado 4-0 de local al Lech Poznan, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 4 puntos en tres partidos, está 15° y necesita sumar de local para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.

El Hoffenheim llega con una victoria fresca: goleó 3-0 como local al Lyon en su presentación más reciente. Antes había perdido 3-2 con el Beşiktaş y también cayó 2-0 como visitante frente al OFI Crete en su debut. Son apenas 3 puntos y el puesto 23 lo que reflejan un arranque flojo, pero el triunfo ante el Lyon le da un envión anímico justo antes de viajar a Londres.

Horario del partido

  • Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
  • Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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