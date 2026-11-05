Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. El Crystal Palace quiere despegar en la fase de liga y en casa sabe que puede hacer valer su condición de favorito ante un Hoffenheim irregular.

Ninguno de los dos llegó con paso firme a esta cuarta jornada, así que los tres puntos valen para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Beşiktaş, después de caer 3-2 ante el Lyon. Antes de esa racha había goleado 4-0 de local al Lech Poznan, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Con 4 puntos en tres partidos, está 15° y necesita sumar de local para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.

El Hoffenheim llega con una victoria fresca: goleó 3-0 como local al Lyon en su presentación más reciente. Antes había perdido 3-2 con el Beşiktaş y también cayó 2-0 como visitante frente al OFI Crete en su debut. Son apenas 3 puntos y el puesto 23 lo que reflejan un arranque flojo, pero el triunfo ante el Lyon le da un envión anímico justo antes de viajar a Londres.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.