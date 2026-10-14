Alineaciones de Ferencvaros y Viktoria por la Europa League: formaciones probables

Se viene Ferencvaros vs. Viktoria este jueves 15 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Ferencvaros y Viktoria
Ferencvaros viene de ganarle 3-1 a Celtic.
Viktoria viene de caer 0-3 ante Union Saint-Gilloise.
Las alineaciones de Ferencvaros y Viktoria
Ferencvaros (4-2-3-1): Varga Adam Gabor, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Toon Raemaekers, Mariano Gómez, Oliver Nagy, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Marius Corbu, Adam Bagi, Daniel Arzani, Yusuf Bamidele. DT: Balázs Borbély.
Viktoria (3-4-2-1): Florian Wiegele, Denis Vavro, Tobiáš Pališčák, Sampson Dweh, Alexandr Sojka, Cheick Oumar Souaré, Patrik Hrošovský, Stefan Pirgić, Amar Memić, Salim Fago Lawal, Prince Adu. DT: Radoslav Kováč.
Suplentes de Ferencvaros: Nathan Zohore, Veljko Birmančević, Naby Keita, Jonathan Levi, Attila Osváth, Franko Kovačević, Matúš Bero, Callum O'Dowda, Csongor Lakatos, Ádám Madarász, Krisztián Lisztes, Dénes Dibusz.
Suplentes de Viktoria: Denis Višinský, Karel Spáčil, Viktor Baier, Lukáš Červ, Mohamed Toure, Merchas Doski, Tomáš Ladra, Jiri Panos, Baboucarr Faal, Christophe Kabongo, Adam Gabriel, Filip Prebsl.
La previa de Ferencvaros y Viktoria: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Historial: 5 cruces — Ferencvaros ganó 1, Viktoria ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 25/09/2025: Ferencvaros 1-1 Viktoria
- Próximo partido de Ferencvaros: vs. Torreense, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Viktoria: vs. Levski Sofia, jueves 22 de octubre