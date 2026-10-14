Alineaciones de Torreense y Sunderland por la Europa League: formaciones probables

Se viene Torreense vs. Sunderland este jueves 15 de octubre en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa desde las 13:45 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Torreense y Sunderland
Torreense viene de ganarle 2-1 a Lillestroem.
Sunderland viene de ganarle 1-0 a AZ Alkmaar.
Las alineaciones de Torreense y Sunderland
Torreense (4-2-3-1): Adriel, Javi Vázquez, Volnei, Mohamed Ali Diadie, David Bruno, João Marques, Alejandro Alfaro, Amine Oudrhiri, Abdul Malik Abubakari, Dany Jean, Manuel Pozo. DT: Luís Tralhão.
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Omar Alderete, Kevin Danso, Nordi Mukiele, Dayann Méthalie, Enzo Le Fee, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Wilson Isidor, Malick Fofana, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.
Suplentes de Torreense: Stopira, Juan María Alcedo Serrano, Musa Drammeh, Karem Zoabi, André Simões, Silas Bjerre, Jonathan Mutombo, Adama Baradji, Rodrigo Balbina Guerreiro, Marco Silva, Gustavo Rijo.
Suplentes de Sunderland: Trai Hume, Reinildo Mandava, Chris Rigg, Thomas Meunier, Luke O'Nien, Simon Moore, Jules Ahoka, Jenson Jones, Tom Proctor.
La previa de Torreense y Sunderland: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Dr. Magalhães Pessoa
- Próximo partido de Torreense: vs. Ferencvaros, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Sunderland: vs. Lech Poznan, jueves 22 de octubre