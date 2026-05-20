Qué pasa si Aston Villa gana, empate o pierde hoy vs. Friburgo en la final de la Europa League

El equipo de Emiliano Martínez busca coronar la temporada con un título que no ha conquistado nunca en su historia.

Aston Villa busca cerrar la temporada con un título continental que se le niega hace décadas y para ello se medirá este miércoles al Friburgo en el Tüpras Stadium de Estambul, Turquía, por la gran final de la Europa League. El partido está programado para iniciar a las 16.00 en hora de Argentina y podrá verse a través de la plataforma de Disney+.

El equipo que conduce Unai Emery, que cuenta en su plantel con los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, fue uno de los dos mejores equipos de la fase de liga con 21 puntos y ya en instancias de playoffs superó las series ante Lille, Bologna y Nottingham para ganarse el derecho a jugar el partido por el título.

Friburgo, que había terminado en la séptima posición de esa fase de liga, se abrió paso a la final eliminando a Genk, Celta de Vigo y Sporting Braga, logrando en esa semifinal ante el equipo portugués revertir una serie que había comenzado perdiendo 2-1 en condición de visitante.

Así luce el estadio de Besiktas para la final de la Europa League.

¿Qué pasa si Aston Villa gana, empata o pierde con Friburgo?

Si Aston Villa gana la final ante Friburgo, sin importar la diferencia en el marcador, se coronará campeón de la Europa League por primera vez en la historia. Su último título internacional, aunque de una jerarquía considerablemente inferior, había sido la Intertoto de 2001.

Si Aston Villa empata con Friburgo al cabo de los 90 minutos de juego reglamentarios, deberá jugarse una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, el título se decidirá en definición por penales.

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Si Aston Villa pierde ante Friburgo será el equipo alemán el que se coronará campeón por primera vez en su historia a nivel internacional.

Probables formaciones

Aston Villa podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Emiliano Buendía; y Watkins.

Friburgo haría lo propio con Atubolú; Kübler, Ginter, Liernhart, Treu; Höfler, Eeggestein; Beste, Manzambi, Grifo; y Matanovic.

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La palabra de Dibu Martínez en la previa

Emiliano Martínez participó de la conferencia de prensa previa al partido junto con el entrenador Unai Emery y su compañero John McGinn; durante la cual expresó: “Queríamos venir a Turquía a jugar la final. Mañana va a ser una experiencia linda”.

El arquero de la Selección Argentina también se emocionó al pensar en el camino recorrido hasta llegar a Estambul y dijo que tendrá esos recuerdos presentes al momento de salir a jugarse la posibilidad de coronar. “En la final, pensaré de dónde vengo. Dejé a mi familia atrás cuando era joven. Viví momentos difíciles, muy duros en Inglaterra. Y aunque ahora ya he ganado la Copa del Mundo (con Argentina), todavía pienso en ese niño que salvó a su familia de la pobreza”, dijo.

Data clave

Miércoles a las 16.00: Aston Villa y Friburgo juegan la final de Europa League.

Aston Villa y Friburgo juegan la final de Europa League. Disney+: es la plataforma oficial que transmitirá el partido desde Estambul, Turquía.

es la plataforma oficial que transmitirá el partido desde Estambul, Turquía. Emiliano Martínez: el arquero argentino será titular en el equipo de Unai Emery.