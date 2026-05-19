Dibu Martínez se emocionó antes de jugar la final de la Europa League con Aston Villa: “Todavía pienso en ese niño que salvó a su familia de la pobreza”

Antes de disputar el Mundial con la Selección Argentina, el arquero prometió confianza y fiereza para conquistar un título que los hinchas de Los Villanos llevan décadas esperando.

Antes de ponerse cien por ciento al servicio de la Selección Argentina para buscar defender en el próximo Mundial el título conquistado en Qatar, Emiliano Martínez buscará coronar con Aston Villa en la final de la Europa League que disputará ante el Friburgo alemán este miércoles, desde las 16.00 en hora de Argentina, en Estambul, Turquía.

En la conferencia de prensa que compartió en la previa con el entrenador Unai Emery y su compañero John McGinn, Dibu se emocionó al recordar los esfuerzos que hizo junto a su familia para llegar al lugar que actualmente ocupa en el fútbol mundial y dijo que todo aquello será su principal combustible a la hora de salir a la cancha.

“En la final, pensaré de dónde vengo. Dejé a mi familia atrás cuando era joven. Viví momentos difíciles, muy duros en Inglaterra. Y aunque ahora ya he ganado la Copa del Mundo (con Argentina), todavía pienso en ese niño que salvó a su familia de la pobreza”, manifestó el arquero de Los Villanos.

Dibu también admitió que aunque lo sedujo la posibilidad de salir traspasado rumbo al Manchester United, el hecho de haber permanecido en Aston Villa fue lo mejor que le podía haber pasado para su carrera. “En el fútbol, la gente se mueve de un lado a otro. Eso no significa que no tenga respeto total por este club. Fui campeón del mundo siendo parte de Aston Villa. Siempre amaré a este club. Estoy realmente orgulloso de haberme quedado. Tomé la decisión correcta”, señaló.

💬 "I'm really proud to stay – I made the right choice."



Emi Martínez talks about his premature goodbye at the end of last season to now coming up to a Europa League final with Aston Villa 🧤 pic.twitter.com/XhVZWtP7kL — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 19, 2026

Confianza y fiereza

Emiliano Martínez dijo que no le preocupa la presión de los hinchas por conquistar un título internacional después de 25 años, teniendo la Europa League un valor deportivo muy superior al de aquella Copa Intertoto ganada en 2001, y volvió a hacer una comparación con la Selección Argentina.

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“Antes que yo participara de la Copa América, habíamos perdido tres finales seguidas. Algunos aficionados del Villa en Birmingham dicen que nunca han visto un trofeo. Para mí es la misma mentalidad de esa primera Copa América. Saldré a la cancha con confianza y fiereza”, anticipó.

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