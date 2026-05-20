El Millonario recibirá al elenco brasileño por la quinta jornada en el Estadio Monumental a partir de las 21.30 horas.

El mundo River sabe muy bien que la cabeza está puesta en la gran final del Torneo Apertura del próximo domingo, pero este miércoles puede conseguir algo importante: sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y para eso deberá ser primero en su grupo. El Millonario recibirá a partir de las 21.30 horas a Bragantino en el duelo correspondiente a la quinta fecha del certamen continental.

Si los de Eduardo Coudet superan a Bragantino se asegurarán el primer puesto en el Grupo H de la Copa Sudamericana y, por lo tanto, sellar su pase a octavos de final. También puede hacerlo en caso de empatar, pero para eso deberá esperar a que el jueves Carabobo no supere a Blooming en Bolivia.

La probable formación de River vs. Bragantino

Para el duelo ante Bragantino, Eduardo Coudet decidió no arriesgar a ninguno de los titulares, por lo que la lista de convocados tuvo a quienes habitualmente son suplentes y también a algunos chicos de Reserva. Si bien resta la confirmación del Chacho, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliani Galoppo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Maximliano Salas.

Armani volverá a la titularidad ya que Santiago Beltrán fue expulsado en la última fecha. (Foto: Prensa River).

River vs. Bragantino: cómo ver el partido por TV

El duelo entre River y Bragantino, a disputarse este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental se podrá ver únicamente a través de DirecTV y también de la plataforma DGO.

Canales en DirecTV: 610 (SD) y 1610 (HD)

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River vs. Bragantino: horarios por país

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas México: 18:30 horas

La lista de convocados de River vs. Bragantino

Lo citados de River vs. Bragantino. (Foto: @RiverPlate).

DATOS CLAVE

River recibirá a Bragantino por la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental.

recibirá a Bragantino por la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental. El entrenador Eduardo Coudet utilizará futbolistas suplentes y de Reserva para este partido.

utilizará futbolistas suplentes y de Reserva para este partido. El arquero Franco Armani volverá a la titularidad debido a la expulsión de Beltrán.