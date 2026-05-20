El mundo River sabe muy bien que la cabeza está puesta en la gran final del Torneo Apertura del próximo domingo, pero este miércoles puede conseguir algo importante: sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y para eso deberá ser primero en su grupo. El Millonario recibirá a partir de las 21.30 horas a Bragantino en el duelo correspondiente a la quinta fecha del certamen continental.
Si los de Eduardo Coudet superan a Bragantino se asegurarán el primer puesto en el Grupo H de la Copa Sudamericana y, por lo tanto, sellar su pase a octavos de final. También puede hacerlo en caso de empatar, pero para eso deberá esperar a que el jueves Carabobo no supere a Blooming en Bolivia.
La probable formación de River vs. Bragantino
Para el duelo ante Bragantino, Eduardo Coudet decidió no arriesgar a ninguno de los titulares, por lo que la lista de convocados tuvo a quienes habitualmente son suplentes y también a algunos chicos de Reserva. Si bien resta la confirmación del Chacho, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliani Galoppo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Maximliano Salas.
Armani volverá a la titularidad ya que Santiago Beltrán fue expulsado en la última fecha. (Foto: Prensa River).
River vs. Bragantino: cómo ver el partido por TV
El duelo entre River y Bragantino, a disputarse este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental se podrá ver únicamente a través de DirecTV y también de la plataforma DGO.
Qué canal pasa River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana: cómo verlo por TV y las probables formaciones
- Canales en DirecTV: 610 (SD) y 1610 (HD)
River vs. Bragantino: horarios por país
- Argentina: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- México: 18:30 horas
La lista de convocados de River vs. Bragantino
Lo citados de River vs. Bragantino. (Foto: @RiverPlate).
DATOS CLAVE
- River recibirá a Bragantino por la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental.
- El entrenador Eduardo Coudet utilizará futbolistas suplentes y de Reserva para este partido.
- El arquero Franco Armani volverá a la titularidad debido a la expulsión de Beltrán.