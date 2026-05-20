Qué canal pasa River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana: cómo verlo por TV y las probables formaciones

El Millonario recibirá en el Estadio Monumental al conjunto brasileño este miércoles a partir de las 21.30 horas.

River recibirá este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.30 horas a Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet decidió no convocar a ninguno de los habituales titulares para este encuentro contemplando que el próximo domingo enfrentará a Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura.

El entrenador no podrá contar tampoco con Santiago Beltrán, quien fue expulsado en Venezuela ante Carabobo en el partido correspondiente a la cuarta fecha. Franco Armani, de escasa actividad en el semestre será el titular. Cabe recordar que si el Millonario suma de a tres este miércoles se asegurará el primer puesto en el grupo y de esta manera se clasificará directamente a octavos de final.

¿Cómo ver por TV el partido entre River y Bragantino por la Copa Sudamericana?

El duelo entre River y Bragantino, a disputarse este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental se podrá ver únicamente a través de DirecTV y también de la plataforma DGO.

Canales en DirecTV: 610 (SD) y 1610 (HD)

River vs. Bragantino: horarios por país

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas México: 18:30 horas

Las probables formaciones de River y Bragantino

RIVER: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Juanfer Quintero, Giuliano Galoppo, Maxi Meza; Ian Subiabre y Maxi Salas. DT: Eduardo Coudet.

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Galoppo sería titular ante Bragantino. (Foto: Getty).

BRAGANTINO: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.