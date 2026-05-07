Dibu Martínez pondrá en juego su 100% de efectividad en finales: será la primera con Aston Villa

El próximo 20 de mayo, Dibu buscará su primer título con el equipo inglés y revalidar su invicto en finales, que comenzó en 2020 y sigue vigente.

Aston Villa goleó 4 a 0 al Nottingham Forest y dio vuelta la serie de semifinales de la Europa League para sellar su clasificación a la final, que se jugará el próximo 20 de mayo en Estambul. El partido significará la primera final europea del conjunto de Birmingham en 43 años, y, por ende, la primera de Dibu Martínez con la camiseta de los villanos.

Ahora bien, si hay alguien acostumbrado a las definiciones, ese es Damián Emiliano Martínez. El Dibu jugó seis finales en su carrera deportiva y ganó las seis, tiene un 100% de efectividad en partidos definitivos. Cuatro de ellos con la camiseta de la Selección Argentina, y otras dos con el Arsenal.

Con Arsenal, Dibu ganó las dos finales que jugó. (Getty)

Dibu fue campeón de la FA Cup 2019/20 con el Arsenal, venciendo por 2 a 1 al Chelsea en Wembley. Eso lo llevó a ser titular en la final de la Community Shield contra Liverpool, donde el Arsenal se impuso en penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos.

Las cuatro conquista con la Selección Argentina son imposibles de olvidar, y lo tuvieron como uno de los grandes protagonistas de la albiceleste. La primera fue la Copa América 2021, en la que Argentina venció 1 a 0 a Brasil. Luego llegó la Finalissima 2022 contra Italia, 3 a 0.

Dibu fue clave con Argentina, ganó cuatro de cuatro finales. (Getty)

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El tercer título fue el Mundial Qatar 2022, donde se conquistó la tercera estrella en penales contra Francia, y el último título fue la Copa América 2024, que se definió en tiempo extra, con triunfo por 1 a 0 contra Colombia. En tres de las seis finales, Dibu mantuvo la valla invicta.

El Mundial 2022, su título más importante. (Getty)

El récord positivo de arqueros argentinos en la Europa League

Los arqueros argentinos tienen un buen historial en definiciones de la Europa League, ya que todos los que llegaron en las últimas ediciones, se consagraron campeones: Sergio Romero, Gerónimo Rull y Juan Musso.

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Chiquito fue campeón con el Manchester United en la temporada 2016-17, manteniendo el arco en cero contra Ajax, en el partido que se disputó en el Friends Arena de Suecia.

Chiquito Romero fue clave en el United de Mourinho campeón de Europa League. (Getty)

Rulli le ganó al Manchester United, justamente, en la edición 2020/21. El arquero argentino fue figura absoluta en el triunfo por penales del Villareal, tras una tanda eterna que terminó 11 a 10 para el submarino amarillo, atajando el último penal a David De Gea.

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Rulli ganó una tanda de penales eterna para ser campeón. (Getty)

El caso más reciente es el de Juan Musso, campeón de la edición 2023/24 con el Atalanta. Fue victoria por 3 a 0 con un hat trick de Ademola Lookman, y con el hoy arquero del Atlético de Madrid manteniendo el arco en cero durante los 90 minutos.

Rulli ganó la Europa League 2023/24 con Atalanta. (Getty)

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Cuando es la final de la Europa League

Aston Villa y Friburgo jugarán la final de la UEFA Europa League el próximo miércoles 20 de mayo en Turquía. Más precisamente, el partido decisivo se disputará en el Tüpraş Stadium, de Estambul.

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