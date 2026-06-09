500 millones: la cláusula de Julián Álvarez que Atlético de Madrid le exigió a Real Madrid

El Colchonero rechazó la multimillonaria oferta del Merengue y solo lo dejará ir por el monto fijado para rescindir su contrato.

Real Madrid sacudió el mercado de pases europeo confirmando que hizo una oferta formal por Julián Álvarez. En el comunicado, el propio Merengue aclaró que el Colchonero rechazó la propuesta, dejando en claro que solo puede irse por la cláusula de salida.

En su escrito, el club que preside Florentino Pérez informó que puso sobre la mesa 150 millones de euros para quedarse con los derechos federativos del argentino. Pese a la monstruosa cifra, que casi duplica lo que pagó por él para sacarlo de Manchester City, Atleti no aceptó.

Esto se debe a que el monto ofrecido está lejos del de su cláusula de rescisión: 500 millones de euros. La postura de Atlético de Madrid es no dejar salir al delantero a su eterno rival por un monto inferior a ese, algo que en el Bernabéu no estarían dispuestos a pagar.

El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.