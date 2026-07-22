Al Arsenal se le escapó Morgan Rogers y ahora activa por Julián Alvarez

El mercado de pases de Europa se empieza a mover con mayor celeridad tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese sentido, uno de los integrantes de la Selección Argentina que se espera que sea altamente protagonista es Julián Alvarez, luego de que él mismo reconociera que pretende ser transferido.

Luego de dos temporadas en el Atlético de Madrid, el ciclo de la Araña pareciera haber llegado a su fin. Algunas filtraciones respecto a las negociaciones que mantuvo con los directivos del Colchonero en los primeros meses de este año lo decepcionaron y lo impujaron hacia la opción de buscar una salida cuanto antes.

Sin embargo, no será fácil. Principalmente porque el Atleti busca sacar el mayor rédito económico posible con la transferencia. El Barcelona, semanas atrás, arrimó una propuesta de 100 millones de euros que inmediatamente fue rechazada. Incluso el Real Madrid publicó un comunicado en el que exhibía una oferta de 150 millones que también fue declinada por su vecino.

Por lo que de momento, Julián Alvarez debe presentarse para la pretemporada que encabezará el Cholo Simeone desde el próximo 10 de agosto. Salvo que asome una nueva posibilidad en el libro de pases, algo que, según Fabrizio Romano, estaría a punto de caer, procedente de la Premier League de Inglaterra.

Julián Alvarez, por lo menos hasta el momento, acumula 106 partidos en el Atlético de Madrid, en los que registró 49 goles y 17 asistencias. Getty Images.

Siempre con base en el periodista citado, el Arsenal volvería a la carga por el exdelantero de River después de que se le escapara Morgan Rogers, atacante que dejó el Aston Villa para incoporarse al Chelsea. En principio, la institución inglesa presentaría una cifra superior a los 100 millones y no descartan añadir un futbolista en forma de pago.

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De igual manera, el club de la capital española ya advirtió que la cláusula de rescisión de Julián es de 500 millones y que, en teoría, no aceptaría ningún ofrecimiento que esté por debajo de ese monto.

Julián Alvarez dijo que quiere irse del Atlético de Madrid

Por la declaración de Julián Alvarez sobre el Atlético de Madrid, parece bastante improbable que pueda continuar. ”Yo ya hablé con quien tenía que hablar y lo mejor para todos es una transferencia. No es momento de hablar de eso ahora, pero tampoco me voy a esconder porque quiero cumplir mi sueño”, comentó el oriundo de Calchín en medio de la Copa del Mundo y en referencia, aparentemente, de su intención de vestir la camiseta del FC Barcelona.

En síntesis

Julián Alvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones en el Atlético.

tiene una cláusula de rescisión de 500 millones en el Atlético. 150 y 100 millones fueron las ofertas rechazadas de Real Madrid y Barcelona.

fueron las ofertas rechazadas de Real Madrid y Barcelona. Arsenal presentaría una oferta superior a 100 millones tras perder a Morgan Rogers.