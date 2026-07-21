Con Messi y Julián Álvarez en la pelea, la FIFA abrió la votación al mejor gol del Mundial: uno por uno todos los nominados

El organismo internacional publicó la lista de los 12 tantos preseleccionados al premio individual. Los hinchas pueden votar hasta el 27 de julio.

Con el Mundial 2026 ya convertido en historia, comenzó el momento de revivir las imágenes que marcaron el torneo. Mientras España ya levantó la Copa y la FIFA entregó los principales premios individuales, hay una distinción que recién empieza a definirse: el gol del certamen.

La casa madre del fútbol abrió este martes la votación para que los hinchas elijan el mejor tanto de la Copa del Mundo entre una preselección de 12 nominaciones. Entre ellas aparecen dos conquistas argentinas: el gol de Lionel Messi frente a Argelia en el debut y el derechazo de Julián Álvarez ante Suiza por los cuartos de final, una definición que ya había sido elegida por el público como el mejor tanto de esa instancia como y las semifinales.

La votación permanecerá abierta hasta el próximo 27 de julio a través del sitio oficial de la FIFA. Para participar, los usuarios deberán iniciar sesión -o crear una cuenta FIFA ID- y elegir su gol favorito. Estos son los candidatos:

Kerim Alajbegović (Bosnia vs. Qatar)

¡¡GOLAZO DE BOSNIA PARA ROMPER EL CERO!! 🇧🇦⚽



Alajbegović se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/acE0rPuweQ — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

El juvenil bosnio protagonizó una brillante acción individual durante la fase de grupos. Dejó a dos rivales en el camino con una serie de enganches dentro del área y definió al ángulo para encaminar la victoria por 3-1 de su selección.

Julián Álvarez (Argentina vs. Suiza)

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN!



Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

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En unos cuartos de final que parecían no destrabarse, la Araña encontró un mínimo espacio en el área y sacó un remate perfecto que se clavó en el ángulo izquierdo. Fue el gol que abrió el camino hacia las semifinales y que posteriormente terminó de liquidar Lautaro Martínez. Además, ya fue elegido por los hinchas como el mejor gol de los cuartos de final y de las semifinales.

Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia)

¡¡QUÉ GOLAZO, JUDE!!



TREMENDA jugada individual de Bellingham para el ¡6-4! de Inglaterra sobre Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7ibk2bzFgz — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

El mediocampista inglés coronó un partidazo inolvidable con una acción de enorme jerarquía. En tiempo de descuento dejó a varios defensores en el camino con amagues dentro del área antes de definir para sellar el espectacular 6-4 frente a Francia.

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Erling Haaland (Noruega vs. Brasil)

¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!



El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

El delantero del Manchester City fue determinante para eliminar a Brasil. Después de abrir el marcador de cabeza, completó su doblete con un zurdazo cruzado desde afuera del área que viajó directo al ángulo inferior izquierdo.

Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos)

¡SI LES PARECIÓ BUENO EL PRIMERO, MIREN LO QUE ES EL SEGUNDO GOLAZO DE HAITÍ!



Tremendo derechazo de Wilson Isidor para anotar el 2-1 contra Marruecos.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JSSlXPSAke — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

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Aunque Haití terminó perdiendo el encuentro, Isidor dejó una de las mejores definiciones del Mundial. Recibió sobre la puerta del área y, con un leve controlo de pelota, conectó un remate lejano inatajable.

Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán)

NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO



Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El delantero neozelandés cerró una jugada colectiva a puro toque dentro del área, en el debut de su selección. Tras un control de pecho de Wood, se llevó la pelota con la zurda y definió con un potente derechazo de volea para abrir el marcador.

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Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina)

CABO VERDE MARCÓ UN GOLAZO PARA IGUALAR EL PARTIDO



Lopes Cabral la puso donde el Dibu no podía llegar y marcó el 2-2 ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sLOeJl0ysA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El empate parcial de Cabo Verde también se metió indisctudiamente entre los nominados. Considerado por muchos como uno de los máximos candidatos al premio, Cabral sorprendió a Emiliano Martínez con un potente disparo desde media distancia que, gracias a un efecto extraordinario de afuera hacia dentro, encontró el ángulo y significó un momento histórico para el seleccionado africano.

Daizen Maeda (Japón vs. Suecia)

¿JOGO BONITO? NO, FÚTBOL SAMURAI PARA EL GOL DE JAPÓN



Daizen Maeda concretó una jugada de manual para poner el 1-0 ante Suecia.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSxd5FsiyE — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

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La conquista japonesa nació de una extensa secuencia de pases. Después de una pared y pase filtrado que rompió la defensa sueca, Maeda quedó mano a mano con el arquero y resolvió con tranquilidad.

Kylian Mbappé (Francia vs. Senegal)

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El goleador del torneo no podía faltar. Con Senegal lanzado al ataque buscando el empate agónico en el debut, Mbappé recibió en campo rival, se dio media vuelta y sacó un derechazo cruzado que sentenció el partido con un remate imposible para el arquero.

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Lionel Messi (Argentina vs. Argelia)

¡GOLAZO DE MESSI!



El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

El capitán argentino integra la lista gracias al primer tanto de su triplete en el debut. Tras recibir un pase filtrado de Rodrigo De Paul, avanzó unos metros y sacó un remate desde afuera del área que se metió junto al ángulo pese al esfuerzo de Luca Zidane, cuyo manotazo no fue suficiente para desviar el disparo.

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. Congo)

https://x.com/DSports/status/2071017599849120190?s=20

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¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN PARA PONERSE ARRIBA!



Eldor Shomurodov lanzó el balón por encima del arquero y anotó el 1-0 ante Congo.#MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nqIGY2vfuc — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

En uno de los pocos momentos de alegría de Uzbekistán en el torneo, el delantero aprovechó una desatención defensiva y, desde un ángulo cerrado, realizó una quiúrgica vaselina para poner en ventaja a su equipo.

Ferran Torres (España vs. Argentina)

LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE



Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

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El único gol de la final también fue incluido entre los candidatos. En el alargue, el delantero español apareció dentro del área para capturar una pelota quele dejó servida Nico Williams con un cabezazo y así convertir el tanto que terminó dándole el título a España.