Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Con Messi y Julián Álvarez en la pelea, la FIFA abrió la votación al mejor gol del Mundial: uno por uno todos los nominados

El organismo internacional publicó la lista de los 12 tantos preseleccionados al premio individual. Los hinchas pueden votar hasta el 27 de julio.

Julián y Messi, los dos argentinos nominados al mejor gol del Mundial.
© GettyJulián y Messi, los dos argentinos nominados al mejor gol del Mundial.

Con el Mundial 2026 ya convertido en historia, comenzó el momento de revivir las imágenes que marcaron el torneo. Mientras España ya levantó la Copa y la FIFA entregó los principales premios individuales, hay una distinción que recién empieza a definirse: el gol del certamen.

La casa madre del fútbol abrió este martes la votación para que los hinchas elijan el mejor tanto de la Copa del Mundo entre una preselección de 12 nominaciones. Entre ellas aparecen dos conquistas argentinas: el gol de Lionel Messi frente a Argelia en el debut y el derechazo de Julián Álvarez ante Suiza por los cuartos de final, una definición que ya había sido elegida por el público como el mejor tanto de esa instancia como y las semifinales.

+ Seguinos en

La votación permanecerá abierta hasta el próximo 27 de julio a través del sitio oficial de la FIFA. Para participar, los usuarios deberán iniciar sesión -o crear una cuenta FIFA ID- y elegir su gol favorito. Estos son los candidatos:

Kerim Alajbegović (Bosnia vs. Qatar)

El juvenil bosnio protagonizó una brillante acción individual durante la fase de grupos. Dejó a dos rivales en el camino con una serie de enganches dentro del área y definió al ángulo para encaminar la victoria por 3-1 de su selección.

Julián Álvarez (Argentina vs. Suiza)

En unos cuartos de final que parecían no destrabarse, la Araña encontró un mínimo espacio en el área y sacó un remate perfecto que se clavó en el ángulo izquierdo. Fue el gol que abrió el camino hacia las semifinales y que posteriormente terminó de liquidar Lautaro Martínez. Además, ya fue elegido por los hinchas como el mejor gol de los cuartos de final y de las semifinales.

Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia)

El mediocampista inglés coronó un partidazo inolvidable con una acción de enorme jerarquía. En tiempo de descuento dejó a varios defensores en el camino con amagues dentro del área antes de definir para sellar el espectacular 6-4 frente a Francia.

Erling Haaland (Noruega vs. Brasil)

El delantero del Manchester City fue determinante para eliminar a Brasil. Después de abrir el marcador de cabeza, completó su doblete con un zurdazo cruzado desde afuera del área que viajó directo al ángulo inferior izquierdo.

Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos)

Aunque Haití terminó perdiendo el encuentro, Isidor dejó una de las mejores definiciones del Mundial. Recibió sobre la puerta del área y, con un leve controlo de pelota, conectó un remate lejano inatajable.

Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán)

El delantero neozelandés cerró una jugada colectiva a puro toque dentro del área, en el debut de su selección. Tras un control de pecho de Wood, se llevó la pelota con la zurda y definió con un potente derechazo de volea para abrir el marcador.

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina)

El empate parcial de Cabo Verde también se metió indisctudiamente entre los nominados. Considerado por muchos como uno de los máximos candidatos al premio, Cabral sorprendió a Emiliano Martínez con un potente disparo desde media distancia que, gracias a un efecto extraordinario de afuera hacia dentro, encontró el ángulo y significó un momento histórico para el seleccionado africano.

Daizen Maeda (Japón vs. Suecia)

La conquista japonesa nació de una extensa secuencia de pases. Después de una pared y pase filtrado que rompió la defensa sueca, Maeda quedó mano a mano con el arquero y resolvió con tranquilidad.

Kylian Mbappé (Francia vs. Senegal)

El goleador del torneo no podía faltar. Con Senegal lanzado al ataque buscando el empate agónico en el debut, Mbappé recibió en campo rival, se dio media vuelta y sacó un derechazo cruzado que sentenció el partido con un remate imposible para el arquero.

Lionel Messi (Argentina vs. Argelia)

El capitán argentino integra la lista gracias al primer tanto de su triplete en el debut. Tras recibir un pase filtrado de Rodrigo De Paul, avanzó unos metros y sacó un remate desde afuera del área que se metió junto al ángulo pese al esfuerzo de Luca Zidane, cuyo manotazo no fue suficiente para desviar el disparo.

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. Congo)

https://x.com/DSports/status/2071017599849120190?s=20

En uno de los pocos momentos de alegría de Uzbekistán en el torneo, el delantero aprovechó una desatención defensiva y, desde un ángulo cerrado, realizó una quiúrgica vaselina para poner en ventaja a su equipo.

Ferran Torres (España vs. Argentina)

El único gol de la final también fue incluido entre los candidatos. En el alargue, el delantero español apareció dentro del área para capturar una pelota quele dejó servida Nico Williams con un cabezazo y así convertir el tanto que terminó dándole el título a España.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones