Julián Álvarez, objetivo primordial del Arsenal: ofrecerán a Viktor Gyokeres y varios millones encima

Los Gunners se quedaron sin Morgan Rogers y ahora apuntan sus cañones por el delantero de la Selección Argentina.

El nombre de Julián Álvarez lleva siendo uno de los más mencionados en el mercado europeo desde hace varias semanas. Real Madrid primero, y Barcelona después, hicieron sus respectivas ofertas para ficharlo, sólo para verlas rechazadas por el Atlético de Madrid. Ahora es el Arsenal quien va por todo para contratarlo y llevarlo nuevamente a la Premier League.

Informa Gary Jacob, periodista de The Times, que Mikel Arteta pidió expresamente por Julián Álvarez, luego de caerse el pase de Morgan Rogers, quien terminó eligiendo por Chelsea y convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia de los Blues.

Mikel Arteta quiere a Julián para reforzar al campeón de Inglaterra y subcampeón de Europa. (Getty)

Ni los 150 millones que Real Madrid dice haber ofrecido, ni las múltiples instancias de negociación que hubo entre Barcelona y Atlético de Madrid parecen haber sido atractivas para el colchonero. A raíz de ello, los Gunners encararían la negociación desde otro lado: ofreciendo un futbolista de clase mundial, junto a una buna suma de dinero.

El reporte de The Times señala que Arsenal incluiría el traspaso de Viktor Gyokeres, delantero sueco de 28 años, valuado en 65 millones de euros y fichado 12 meses atrás por una cifra cercana a esa, en la negociación por Julián Álvarez. Complementaría esto con una cantidad de millones que aún no fue revelada.

Arsenal dejaría ir a Gyokeres para poder firmar a Julián Álvarez. (Getty)

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De esta forma, el colchonero se quedaría con una buena suma de dinero, así como con un delantero que viene de convertir 21 goles en la última temporada en Inglaterra, y más de 40 por año, jugando con Sporting Lisboa en las dos campañas previas.

La oferta, de acuerdo a los reportes, todavía no fue oficializada, pero se espera que Arsenal se ponga en contacto con Atlético de Madrid en el transcurso de la próxima semana para explorar si la posibilidad de llegar a un acuerdo por Julián es realista o no.

Síntesis

Julián Álvarez es pretendido por el Arsenal tras los rechazos del Atlético de Madrid .

es pretendido por el tras los rechazos del . Arsenal ofrecería a Viktor Gyokeres , delantero valuado en 65 millones , más una suma económica.

ofrecería a , delantero valuado en , más una suma económica. Mikel Arteta solicitó al jugador tras el traspaso de Morgan Rogers al Chelsea.