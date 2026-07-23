FC Barcelona espera un nuevo guiño de Julián Alvarez para presionar al Atlético de Madrid

En el Barça pretenden que la Araña exprese claramente que quiere vestir de blaugrana para que el Colchonero afloje y lo deje ir.

La relación de Julián Alvarez con el Atlético de Madrid no es ni por asomo la mejor. Luego de meses de conversaciones para definir su futuro, al futbolista no le cayeron bien las filtraciones que los directivos hicieron al respecto a la prensa española, que desde los primeros meses del año le consulta permanentemente si quiere quedarse o jugar en el FC Barcelona.

Lo cierto es que la Araña intentó esquivar las preguntas sobre su continuidad en el Atleti, hasta que en plena fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en conversación con la prensa argentina, admitió que lo mejor es una transferencia y que quiere cumplir ”su sueño”, dando a entender que pretende lucir los colores azulgranas.

En medio de esta situación, el Barcelona realizó una oferta por 100 millones de euros que rápidamente fue declinada por el Atlético de Madrid. Incluso, el Real Madrid se metió en el medio, informando a través de su sitio web que había realizado una propuesta de 150 millones que también fue rechazada por su vecino.

Por lo que todo quedó stand by a la espera de que Julián Alvarez se presente para el primer día de pretemporada en el Atleti, el cual está pautado para el próximo lunes 10 de agosto. Sin embargo, en el Barça tienen en mente un plan que tiene como único fin destrabar la firme postura de las autoridades del equipo de la capital española.

Julián Alvarez enfrentando al Barcelona. Getty Images.

Básicamente, conforme al diario Marca, Joan Laporta y compañía quieren que el oriundo de Calchín diga públicamente y de manera clara que quiere vestir la camiseta de FC Barcelona. De esa forma entienden que para el Atleti será insostenible mantenerlo, por lo que no le quedará otra opción que sentarse a negociar por la salida de un jugador que, evidentemente, ya no quiere quedarse.

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Barcelona empieza su temporada el próximo 23 de agosto

El FC Barcelona ya tiene claro contra quién inicia su camino en busca del tricampeonato de LaLiga de España. Será contra el Elche en el Estadio Martínez Valero el próximo 23 de agosto. Por cierto, con el Atlético de Madrid se verá las caras recién el 8 de noviembre en el Estadio Metropolitano.

En síntesis