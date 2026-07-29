Luego del Mundial 2026, los equipos europeos aceleraron sus trámites en el mercado de pases. Por pelear hasta el final con la Selección de Inglaterra, finalizando en la tercera posición, John Stones debió aplazar la decisión sobre en qué equipo continuaría su carrera.

Es que el experimentado defensor central se quedó libre de Manchester City el 30 de junio, por lo que afrontó el último tramo de la cita mundialista sin club. Ahora, será nuevo zaguero de Inter de Milán, con contrato hasta mediados de 2028. Es decir, por dos temporadas.

Según la información de Fabrizio Romano, el acuerdo entre el futbolista y el club de la Serie A ya es total. Solamente resta que el inglés pise este jueves suelo italiano para poder realizarse la revisión médica protocolar y estampar su firma para esta nueva etapa.

Curiosamente, se unirá al equipo que tiene como capitán a Lautaro Martínez. El Toro anotó el gol de la victoria para Argentina ante Inglaterra en las últimas semifinales del Mundial. Stones fue titular en aquel partido e incluso fue quien perdió arriba antes del cabezazo del delantero.

Cristian Romero podría unirse en las próximas horas

Está confirmado que Tottenham tiene decidido vender a Cuti Romero en este mercado de pases. Barcelona e Inter de Milán fueron los equipos que más mostraron interés por el defensor argentino. Spurs ya tiene un acuerdo con el Nerazzurro, pero aún resta definir detalles con el contrato del jugador y otros aspectos de la transacción.

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