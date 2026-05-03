En menos de un mes los seleccionadores deberán presentar a la FIFA, mediante sus respectivas federaciones, la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que estará iniciando en exactamente 39 días en el Estadio Azteca (el partido inaugural estará a cargo de México y su similar de Sudáfrica).

Por lo que ahí se confirmarán diferentes versiones a raíz de las evaluaciones que cada entrenador está realizando por estos días. Entre ellas, una que en la actualidad está generando bastante repercusión, que está ligada a una de las máximas candidatas para levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Se trata de la Selección de Francia, donde, según un reporte reciente de Telefoot, su estratega Didier Deschamps prescindiría de Eduardo Camavinga, quien está terminando una temporada bastante irregular en el Real Madrid (además, a nivel colectivo, el Merengue culmina la campaña con las manos vacías).

Siempre con base en el medio citado, el ex Rennes se encuentra por detrás de N’Golo Kanté del Fenerbahce y de Warren Zaïre-Emery del París Saint-Germain. Además, Manu Koné, que en la última citación no pudo ser incluido por una lesión que sufrió jugando con la Roma, también estaría por delante, pues Camavinga fue suplente tanto en el amistoso con Brasil como en el encuentro con Colombia.

Los números de Eduardo Camavinga en el Real Madrid

En lo que va de la temporada (en la que al Real Madrid le quedan 5 partidos) Eduardo Camavinga acumula 2013 minutos (poco más de 22 partidos enteros) distribuidos en 39 compromisos, con los que registró 2 tantos y 1 asistencia. Además exhibe una expulsión por doble amarilla frente al Bayern Munich, situación que detonó las críticas de los hinchas al dejar con un hombre menos al equipo de Álvaro Arbeloa en los minutos finales del partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026 (acabó con victoria de los teutones).

Kylian Mbappé, en el punto de mira al mostrarse de vacaciones con Ester Expósito

Kylian Mbappé no va a ser apartado de la Selección de Francia, pero su presente a 39 días del Mundial tampoco es el ideal. Sufrió una molestia muscular contra el Real Betis el pasado 24 de abril, razón por la que quedó desafectado del compromiso con el Espanyol de este domingo en Cornellá.

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Sin embargo, los cuestionamientos volvieron sobre el delantero al haberse filtrado imágenes suyas con su pareja, la actriz Ester Expósito, en Italia, una situación que en el Real Madrid, conforme a El Mundo, fue considerada como una irresponsabilidad, pues el próximo 10 de mayo deben medirse al Barcelona en el Camp Nou.

En síntesis