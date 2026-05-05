Tras quedar eliminado de la Champions, Julián Alvarez lleva 21 meses sin títulos y buscará romper la sequía en el Mundial 2026

La caída ante Arsenal dejó al Colchonero con las manos vacías y provocó que la Araña extienda una impensada racha en su carrera.

El sueño del Atlético de Madrid llegó a su fin. El Colchonero no logró el objetivo, quedó eliminado ante Arsenal en las semifinales de la Champions League y cerró sus aspiraciones de alzar la Oreja por primera vez en su historia. Dentro del impacto colectivo del golpe, esta caída pega de lleno en Julián Álvarez, quien extiende una atípica racha en su carrera: cerrará su segunda temporada como futbolista sin haber podido levantar un título.

La Champions se presentaba como la última bala en la recámara para el equipo dirigido por Diego Simeone dentro de un año deportivo en el que debió lidiar con frustraciones de todo tipo: perdieron la final de la Copa del Rey y cayeron ante Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, mientras que en la Liga quedaron matemáticamente sin chances hace varias fechas.

De esta manera, la Araña experimentó la segunda campaña en toda su carrera que termina sin dar vueltas olímpicas. Paradójicamente, esta racha comenzó desde su llegada a Madrid, ya que para encontrar su última celebración hay que viajar en el tiempo hasta el 10 agosto de 2024, cuando conquistó la Community Shield con el Manchester City, días antes de concretar su llegada al Atlético.

Desde aquel desembarco estelar en el elenco madrileño, el progreso en el palmarés del delantero oriundo de Calchín se puso en pausa. Hasta el momento, su vitrina personal ostenta un total de 17 galardones, destacándose conquistas como la Copa Libertadores, el Mundial de Qatar, la Champions League y el bicampeonato de la Copa América.

Julián Álvarez quedó eliminado de la Champions League junto a Atlético de Madrid.

Los números de Julián en Madrid que no surtieron efecto

Pese a la amarga sequía grupal, el el oriundo de Calchín reunió motivos de sobra para consolidarse como la figura indiscutida del Atlético. En la presente temporada marcó un total de 20 oportunidades y suma 49 gritos en 106 partidos oficiales con esta camiseta. Incluso, dentro de dicho repertorio se dio el gusto de amargarles tardes a Barcelona y a Real Madrid.

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Además de su notable influencia en los torneos domésticos, su andar por el viejo continente no se quedó atrás. Es que el ex River se erigió como el máximo goleador colchonero de la actual edición de la Champions, firmando 10 anotaciones y cinco asistencias. Sin embargo, la gloria española todavía se le hace esquiva. Aunque tendrá chance de revancha en poco tiempo, cuando con la Selección Argentina vaya a por el bicampeonato del mundo, el cual le ofrece volver a alzar un trofeo luego de 21 meses sin hacerlo.

Todos los títulos de Julián Álvarez en su carrera

River Plate

Copa Libertadores (2018)

Copa Argentina (2019)

Supercopa Argentina (2019)

Recopa Sudamericana (2019)

Torneo de Primera División (2021)

Trofeo de Campeones (2021)

Selección Argentina

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Copa del Mundo (2022)

Copa América (2024)

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Manchester City