Con foco en Simeone, los mejores memes de la eliminación de Atlético de Madrid ante Arsenal en la Champions League

Las redes sociales se vieron pobladas de reacciones luego de la caída del Colchonero en Londres.

El sueño del Atlético de Madrid en la Champions League llegó a su fin. En Londres, el Colchonero cayó 1-0 ante Arsenal y, con un global de 2-1 en su contra, se despidió de la competición en semifinales. Un resultado que no pasó desapercibido en las redes sociales, donde le dieron paso a una gran cantidad de publicaciones que tuvieron a Diego Simeone como eje.

Desde los minutos previos al pitazo final, los usuarios apelaron al sentido del humor para dar su opinión sobre el desarrollo del partido. Algunos eligieron cuestionar la decisión del Cholo en reemplazar a Julián Álvarez y Antoine Griezmann teniendo que dar vuelta la serie, mientras que otros simplemente encontraron la manera más creativa de generar interacciones.

Simeone saco a Julián Álvarez y a Griezmann para que juegue Sorloth pic.twitter.com/xaHiNZfwuD — Lautaro Terranova (@LautyTerranova) May 5, 2026

muy largo el tweet, con las primeras 4 palabras ya alcanzaba https://t.co/wfIkn3Vqq5 pic.twitter.com/S86AzcLNqB — cris (@_crisenberg_) May 5, 2026

Julián viendo cómo simeone lo hace perder el primer partido importante de su carrera pic.twitter.com/ahu2dkM1Xx — Termito Bostero (@TermitoBostero) May 5, 2026

Que burro Oblak!!!! Y el Cholo que lo saca a Musso, mamita 🤬🤬



📍Apoyada En el Subte, CABA pic.twitter.com/UFCSbgJJuL — Feli (@pilludinho) May 5, 2026

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griezmann recien tuvo que bajar a recuperar como un lateral derecho pic.twitter.com/inRbIoqzmP — Peñargrol (@CAPArgento__) May 5, 2026

Está buenísimo el partido, muy entretenido pic.twitter.com/1nXC8olyxY — Termito Bostero (@TermitoBostero) May 5, 2026

Quedará en la historia de como Simeone plantó a Musso en su mejor momento por Oblak semi-retirado y recién recuperado.



TODA DE ÉL. Veremos que pasa en el ST. pic.twitter.com/BKcb2Ggqsv — Expe (@Expefutbol) May 5, 2026

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Simeone en el final: pic.twitter.com/dFILg4MSwf — Oddspedia ES (@OddspediaES) May 5, 2026

Artetanyahu has defeated Donald Simeone pic.twitter.com/Goa3mEIlpd — BallsTalk (@ballstalkpod) May 5, 2026

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Sacó a Musso que fue figura los últimos 15 partidos para poner a Oblak.



Sacó a Julian y Griezmann media hora antes de que termine para poner a Baena.



Resultado? Eliminado de la Champions otra vez, el DT más CAGÓN del planeta. pic.twitter.com/0VEmEesfj3 — Fran (@frabigol) May 5, 2026

el cholo simeone pensó que sacando a julian alverez y a griezmann iba a dar vuelta el partido pic.twitter.com/WTCQu3Q3KS — tobiass|-/ (@showblisz) May 5, 2026

El sorlok ese parece un playmobile enyesado. — Electropeano ⚡🚬😎🇦🇷 (@nottropeano) May 5, 2026