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Champions League

Con foco en Simeone, los mejores memes de la eliminación de Atlético de Madrid ante Arsenal en la Champions League

Las redes sociales se vieron pobladas de reacciones luego de la caída del Colchonero en Londres.

Los memes estallaron tras la caída de Atlético de Madrid contra Arsenal.
© Captura redesLos memes estallaron tras la caída de Atlético de Madrid contra Arsenal.

El sueño del Atlético de Madrid en la Champions League llegó a su fin. En Londres, el Colchonero cayó 1-0 ante Arsenal y, con un global de 2-1 en su contra, se despidió de la competición en semifinales. Un resultado que no pasó desapercibido en las redes sociales, donde le dieron paso a una gran cantidad de publicaciones que tuvieron a Diego Simeone como eje.

Desde los minutos previos al pitazo final, los usuarios apelaron al sentido del humor para dar su opinión sobre el desarrollo del partido. Algunos eligieron cuestionar la decisión del Cholo en reemplazar a Julián Álvarez y Antoine Griezmann teniendo que dar vuelta la serie, mientras que otros simplemente encontraron la manera más creativa de generar interacciones.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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