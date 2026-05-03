Luiz Felipe Scolari: ”Cristiano Ronaldo no nació crack como Lionel Messi”

Luiz Felipe Scolari, el último entrenador campeón del mundo con Brasil, se metió en el eterno debate sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (a quien dirigió cuando tomó las riendas de la Selección de Portugal entre 2003 y 2008), los dos jugadores que durante los últimos 20 años pelearon palmo a palmo para ver quién era el mejor.

”Cristiano no nació siendo crack como Messi o Ronaldinho. Él se fue haciendo crack”, comentó Filipao, en conversación con Sergio Goycochea para DSports. Además, agregó: ”Buscó alternativas. Los casos de Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Maradona… Ellos ya saben a dónde va a ir la pelota. Pero Cristiano hoy es lo que es y va a ir una Copa del Mundo con 40, 41 años, por su insistencia, su voluntad y su dedicación”.

Por otra parte, quien también supo ganar la Copa Libertadores con Gremio (en 1995) y con Palmeiras (1999), opinó respecto al rol que tendrá Lionel Messi en la Selección Argentina que defenderá el título obtenido en Qatar en la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

”Messi le agrega como persona, en el ambiente. Y luego cuando llega la pelota, él sabe lo que tiene que hacer. Él no entrega cualquier tipo de pelota, él no erra un pase. Cuando tiene la pelota tiene la oportunidad de marcar. Todo el mundo sabe que él trabajará un poco menos, pero su calidad es diferente”, expresó Scolari.

Además, justamente por la presencia de Leo, considera que la Scaloneta tiene chances de repetir la celebración: ”Así que yo diría que una vez más Argentina llega con posibilidades de quedarse con el título, por la calidad de Messi, por lo que ha hecho con sus compañeros. Todos entienden que Messi va a participar de una determinada cantidad de jugadas y que no va a estar para marcar”.

Felipe Scolari se refirió a cómo superó el 7 a 1 con Alemania

Luiz Felipe Scolari ostenta ser el DT campeón con Brasil en Corea y Japón 2002, pero también exhibe en su antecedente el 7 a 1 con Alemania en la semifinal del Mundial en el que la Verdeamarela fue local. Al respecto, Felipao comentó: ”Ganamos y perdemos. Nosotros levantamos la cabeza, ganamos 7 títulos en China, ganamos el Brasileirao. Nosotros que estamos en el fútbol debemos saber que hay momentos en los que vas a perder y que te tenés que levantar para buscar una situación mejor con voluntad, con dedicación y con alegría. Hay que estar preparado para un desastre”.

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En síntesis