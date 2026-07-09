A menos de un año de su llegada, Alejandro Garnacho podría irse de Chelsea

El delantero argentino no entra en los planes de Xabi Alonso y podría salir en este mercado de pases.

El presente de Alejandro Garnacho no es el mejor. Tras convertirse en refuerzo de Chelsea al llegar proveniente de Manchester United, el extremo argentino de 22 años no tuvo la continuidad que deseaba y nunca pudo asentarse como titular con el cambio de entrenadores.

Ahora, con la llegada de Xabi Alonso como nuevo DT, el argentino no sería la primera opción para jugar en su puesto, por lo que en este mercado de pases podría volver a cambiar de equipo para sumar minutos en otra institución.

Según informado por el periodista Fabrizio Romano, en caso de que llegue una oferta que satisfaga las necesidades del club, Chelsea está dispuesto a desprenderse de Garnacho ya que no es considerado importante por Xabi Alonso. Además, ya le estarían buscando un nuevo destino.

Cabe destacar que a mediados del año pasado el elenco londinense pagó 46 millones de euros para quedarse con su pase. Es por eso que la cifra tendría que ser similar a esta para que la operación llegue a buen puerto, de lo contrario, un número más bajo por un porcentaje de la ficha podría ser una buena opción.

Además de esto, Chelsea ya salió al mercado de pases en búsqueda de un futbolista para jugar por Garnacho. En este sentido, por pedido de Xabi Alonso iniciarán gestiones por Mika Godts, extremo belga de 21 años que se desempeña en Ajax y que fue apodado como ‘el nuevo Hazard’.

Los números de Alejandro Garnacho en Chelsea

En su primera temporada como futbolista de Chelsea, el delantero de 22 años disputó un total de 43 partidos, en los que convirtió 8 goles y aportó 4 asistencias. Además recibió 3 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2153 minutos en cancha.

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