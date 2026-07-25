Enzo Maresca quiere llevarse dos de sus jugadores preferidos de Chelsea a Manchester City

El italiano empieza a planificar la reestructuración del City en la era post-Guardiola.

Enzo Maresca tomó el mando del Manchester City y será el encargado de llenar los zapatos de Pep Guardiola, que en una década llevó al club a lo más alto del fútbol europeo. Y si bien tiene un plantel plagado de figuras, el italiano quiere algunos jugadores de su plena confianza para reforzar el equipo y su autoridad en el vestuario.

Es por ello que, según reporta el Daily Mail, Enzo Maresca habría dado el instructivo a la directiva del Manchester City de ir a por dos futbolistas que supieron destacar con él en Chelsea. Aunque, realísticamente, uno es posible y el otro, casi no tiene chances de llegar.

Los dos jugadores en cuestión son el extremo portugués Pedro Neto, y el lateral francés Malo Gusto. Entre estos dos, es el luso quien se ve como una variable posible, mientras que el galo estaría fuera del alcance de los Citizens por su valor de mercado.

Pedro Neto, uno de los futbolistas que Maresca se quiere llevar a Manchester City. (Getty)

Y es que Chelsea no dejaría ir a Malo Gusto por menos de 75 millones de libras esterlinas, un valor exorbitante por un lateral derecho. Mientras que la salida de Pedro Neto es más plausible, dado su rendimiento con la camiseta de los Blues en la última temporada, donde alternó la titularidad.

En su conferencia de prensa, Enzo Maresca explicó su estilo de juego: “siempre intentamos ser agresivos sin el balón, controlar el partido y ser quienes impongan nuestras ideas”, una valoración en la que Pedro Neto y Malo Gusto encajan a la perfección, como ya quedó demostrado en la pasada temporada.

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Malo Gusto es una opción menos realista. (Getty)

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