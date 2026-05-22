Por pedido de Xabi Alonso, Chelsea va por el ‘nuevo Hazard’ para reemplazar a Alejandro Garnacho

Mika Godts es la máxima promesa de Bélgica, pero no irá al Mundial y su ausencia genera polémica. De todas formas, su futuro podría cambiar desde la próxima temporada.

Xabi Alonso será el nuevo entrenador de Chelsea. Luego de una temporada para el olvido en el plano nacional e internacional, el ex DT de Real Madrid tendrá su primera experiencia en la Premier League desde la próxima temporada en el conjunto de Londres.

A pesar de que todavía no se puso a disposición del club, ya que hasta final de temporada estará como interino el inglés Calum McFarlane, Xabi comenzó a tomar decisiones importantes en el plantel blue. Una de las primeras medidas adoptadas fue la de considerar como transferible al argentino Alejandro Garnacho, de floja campaña desde su arribo procedente de Manchester United.

El diario Daily Mail filtró esta información, además de señalar que Alonso ya tiene entre ceja y ceja a un extremo izquierdo que podría suplantar la baja de Garnacho. El futbolista en cuestión es Mika Godts, la máxima perla que tiene Bélgica hoy en día, a tal punto que ya es bautizado como el ‘nuevo Eden Hazard’.

Con apenas 20 años, Godts fue el mejor jugador del Ajax esta temporada, sumando un total de 17 goles y 15 asistencias en 43 partidos, por lo que captó el interés de Chelsea y de otros equipos grandes de Europa. La comparativa con Hazard no es casual, ya que tiene un estilo de juego muy similar: ágil, gambeteador y diestro a perfil cambiado, con fácil acceso al gol.

El Chelsea intentará deshacerse de Alejandro Garnacho en el próximo mercado de transferencias.

Godts podría ser uno de los primeros refuerzos de Xabi Alonso en su Chelsea para la temporada 2026/27, en la que no contaría con Alejandro Garnacho, aunque sí tendrá dos argentinos: Enzo Fernández y Valentín Barco, la primera cara nueva oficial de los Blues para el año próximo.

Publicidad

Mika Godts y una sorpresiva ausencia en el Mundial 2026

A pesar de sus enormes números en la liga neerlandesa, el entrenador Rudi García optó por marginar a Mika Godts de la lista de 26 convocados de Bélgica para el Mundial 2026. La decisión generó controversia en el país europeo, ya que muchas de las esperanzas a corto y largo plazo están puestas en los pies del nuevo Hazard.

Mika Godts, el interés de Xabi Alonso para Chelsea (Getty)

En su lugar, el DT francés llamó a Matías Fernández-Pardo, nacido en España y recientemente nacionalizado belga, que incluso llegará al Mundial sin haber debutado en el seleccionado.

Publicidad

De todas formas, se espera que Godts tenga un nuevo destino cuando se reanude la competencia de clubes post Mundial, y que sea un pilar de Bélgica una vez que la Copa del Mundo finalice.

El comunicado de Chelsea que anunció a Xabi Alonso como DT

”Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino. El español comenzará su rol el 1 de julio de 2026, tras acordar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!”, publicó la institución de Londres en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Los convocados de Bélgica para el Mundial, sin Mika Godts

ARQUEROS: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders.

Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders. DEFENSORES: Timothy Castagne, Zenón Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Teatro Arthur.

Timothy Castagne, Zenón Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Teatro Arthur. VOLANTES: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel. DELANTEROS: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.

Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard. DT: Rudi García

Publicidad

En síntesis