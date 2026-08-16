Alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield: por qué no juega Rodri

En Cardiff, Gunners y Citizens inauguran la temporada del fútbol inglés con el primer título de la misma.

Como es costumbre en el fútbol inglés, la temporada comienza con la disputa de un título. A una semana del puntapié inicial en la Premier League, Arsenal y Manchester City se verán las caras en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, para disputar la Community Shield 2026/27.

Ambos equipos salen con novedades en sus 11 iniciales. Para empezar, en los Citizen, que llegaron a esta final por ganar la FA Cup de la temporada pasada, estrenan entrenador con Enzo Maresca al mando del conjunto.

Además, debutará oficialmente Eliott Anderson, el refuerzo estrella para esta campaña, y no estará Rodri Hernández, ya que el campeón del mundo con España se reincorporó al plantel recientemente luego de sus 21 días de descanso post Mundial.

Rodri no jugará la Community Shield

Por el lado gunner, Arteta mandará a la cancha de entrada a dos refuerzos: Bruno Guimaraes y Christos Tzolis.

La Communuty Shield, así como toda la Premier League, se podrá ver mediante Disney +.

Los 11 del Arsenal y de Manchester City

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, Christian Mosquera, Riccardo Calafiori; Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard; Noni Madueke, Christos Tzolis, Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

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Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Mateo Kovacic, Eliott Anderson; Antoine Semenyo, Phil Foden, Jeremy Doku; Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

La previa de Arsenal – Manchester City