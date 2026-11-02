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SERIE A

El golazo de Mastantuono que le dio el triunfo a Fiorentina y lo alejó del descenso en la Serie A

El argentino apareció sobre el final con una gran definición para sumar tres puntos clave para su equipo.

Franco Mastantuono, jugador de Fiorentina.
© GettyFranco Mastantuono, jugador de Fiorentina.

En el cierre de la Fecha 10 de la Serie A, Fiorentina se impuso este lunes por 4-2 ante Sassuolo en condición de visitante. La Viola se despertó sobre el final con Franco Mastantuono como una de sus figuras y se quedó con tres puntos valiosos para la pelea en la parte baja.

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El surgido de River Plate fue titular y se mantuvo 89 minutos en cancha. Minutos antes de su salida, destrabó el partido al gritar el 3-2 parcial con un remate de zurda y de primera, cercano al segundo palo.

En el primer tiempo, Mateo Pellegrino, otro de los argentinos en cancha, había anotado el 1-1 para Fiorentina. El goleador controló en el área y la mandó al fondo de la red de mediavuelta.

Finalmente, ya en tiempo de descuento, Víctor Valdepeñas, que había ingresado por Mastantuono, puso cifras definitivas para ayudar a Fiorentina a salir del fondo de la tabla y ganar un cruce directo ante Sassuolo, que ahora acumula también 8 unidades, 3 por encima de la zona roja.

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Datos clave

  • 4-2 ganó Fiorentina ante Sassuolo de visitante en la Fecha 10 de Serie A.
  • Franco Mastantuono jugó 89 minutos y marcó el 3-2 parcial con la zurda.
  • 8 unidades acumula Sassuolo tras el partido, quedando tres sobre la zona roja.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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