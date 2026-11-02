El golazo de Mastantuono que le dio el triunfo a Fiorentina y lo alejó del descenso en la Serie A

En el cierre de la Fecha 10 de la Serie A, Fiorentina se impuso este lunes por 4-2 ante Sassuolo en condición de visitante. La Viola se despertó sobre el final con Franco Mastantuono como una de sus figuras y se quedó con tres puntos valiosos para la pelea en la parte baja.
El surgido de River Plate fue titular y se mantuvo 89 minutos en cancha. Minutos antes de su salida, destrabó el partido al gritar el 3-2 parcial con un remate de zurda y de primera, cercano al segundo palo.
¡LA ZURDA DE MASTANTUONO PARA UN GOLAZO DE FIORENTINA! El ex River definió contra el palo frente a Sassuolo y marcó su cuarto gol con el equipo Viola.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026
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En el primer tiempo, Mateo Pellegrino, otro de los argentinos en cancha, había anotado el 1-1 para Fiorentina. El goleador controló en el área y la mandó al fondo de la red de mediavuelta.
¡GOL ARGENTINO PARA LA FIORE! Mateo Pellegrino aguantó la marca, giró y definió ante Sassuolo, para anotar su tercer tanto con la camiseta de la Fiorentina en la #SerieAxESPN (el cuarto desde su llegada al club).— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026
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Finalmente, ya en tiempo de descuento, Víctor Valdepeñas, que había ingresado por Mastantuono, puso cifras definitivas para ayudar a Fiorentina a salir del fondo de la tabla y ganar un cruce directo ante Sassuolo, que ahora acumula también 8 unidades, 3 por encima de la zona roja.
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Así está la tabla en la Serie A
Datos clave
- 4-2 ganó Fiorentina ante Sassuolo de visitante en la Fecha 10 de Serie A.
- Franco Mastantuono jugó 89 minutos y marcó el 3-2 parcial con la zurda.
- 8 unidades acumula Sassuolo tras el partido, quedando tres sobre la zona roja.