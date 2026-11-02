El golazo de Mastantuono que le dio el triunfo a Fiorentina y lo alejó del descenso en la Serie A

El argentino apareció sobre el final con una gran definición para sumar tres puntos clave para su equipo.

En el cierre de la Fecha 10 de la Serie A, Fiorentina se impuso este lunes por 4-2 ante Sassuolo en condición de visitante. La Viola se despertó sobre el final con Franco Mastantuono como una de sus figuras y se quedó con tres puntos valiosos para la pelea en la parte baja.

El surgido de River Plate fue titular y se mantuvo 89 minutos en cancha. Minutos antes de su salida, destrabó el partido al gritar el 3-2 parcial con un remate de zurda y de primera, cercano al segundo palo.

¡LA ZURDA DE MASTANTUONO PARA UN GOLAZO DE FIORENTINA! El ex River definió contra el palo frente a Sassuolo y marcó su cuarto gol con el equipo Viola.



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En el primer tiempo, Mateo Pellegrino, otro de los argentinos en cancha, había anotado el 1-1 para Fiorentina. El goleador controló en el área y la mandó al fondo de la red de mediavuelta.

¡GOL ARGENTINO PARA LA FIORE! Mateo Pellegrino aguantó la marca, giró y definió ante Sassuolo, para anotar su tercer tanto con la camiseta de la Fiorentina en la #SerieAxESPN (el cuarto desde su llegada al club).



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Finalmente, ya en tiempo de descuento, Víctor Valdepeñas, que había ingresado por Mastantuono, puso cifras definitivas para ayudar a Fiorentina a salir del fondo de la tabla y ganar un cruce directo ante Sassuolo, que ahora acumula también 8 unidades, 3 por encima de la zona roja.

Así está la tabla en la Serie A

Datos clave

4-2 ganó Fiorentina ante Sassuolo de visitante en la Fecha 10 de Serie A.

ganó Fiorentina ante Sassuolo de visitante en la Fecha 10 de Serie A. Franco Mastantuono jugó 89 minutos y marcó el 3-2 parcial con la zurda.

jugó 89 minutos y marcó el 3-2 parcial con la zurda. 8 unidades acumula Sassuolo tras el partido, quedando tres sobre la zona roja.