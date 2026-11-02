Estuvo a punto de llegar a River, pero emigró a Europa: el gran presente de Santino Andino

El mendocino es una de las grandes figuras del fútbol griego y el pasado domingo brilló en el clásico ante AEK Atenas.

En el tramo final de 2025, Godoy Cruz perdió la categoría de manera insólita. La gran figura del conjunto mendocino era Santino Andino, que apareció en el radar de varios de los equipos más importantes del país, entre ellos River. El Millonario fue a fondo por él, pero la decisión del futbolista fue dar el salto a Europa. Panathinaikos de Grecia desembolsó unos 10 millones de dólares por el 75% de su pase y se lo quedó.

Desde que llegó al fútbol griego, Santino Andino fue de menos a más y hoy en día es una de las figuras, tanto de su equipo como de la liga en general. El pasado domingo, Panathinaikos recibió a AEK Atenas por la Super Liga de Grecia y le ganó por 2 a 0 con el mendocino con un rol determinante al brindar una asistencia y un gol.

Andino ante AEK Atenas

1 gol

1 asistencia

3 remates

2 pases clave

60 toques al balón

17 duelos ganados sobre 25

6 faltas recibidas

7 recuperaciones

Andino y un gran año en Grecia

Además de lo colectivo -Panathinaikos lidera la Super Liga de Grecia con 8 victorias y una derrota- en lo individual es un gran año para Santino Andino. Las estadísticas indican que el argentino es líder en regates en la liga con 29 -11 más que el escolta- y también en duelos ganados, que en total son 68.

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