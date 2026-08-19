Alineaciones de Atlético de Madrid y Málaga para el debut en LaLiga: por qué no juega Julián Alvarez

El delantero argentino no estará ni en el banco de suplentes en el inicio del campeonato para los colchoneros.

Atlético de Madrid recibe al Málaga este miércoles en el Estadio Metropolitano, en un partidazo correspondiente a la primera fecha de LaLiga de España 2026/27.

El equipo del Cholo Simeone pone primera ante su gente con el gran objetivo de pelear arriba en el campeonato local, mientras que el conjunto malagueño regresa a la acción en la máxima categoría con la ilusión de dar el batacazo en la capital española.

El Colchonero llega a este debut liguero con varias caras nuevas y algunas ausencias de peso. Tras la emotiva salida de Antoine Griezmann rumbo a la MLS, el Cholo deberá rearmar el ataque, que para este encuentro tampoco podrá contar con Julián Alvarez.

El argentino quedó descartado para este duelo ya que no fue convocado, por lo que la ofensiva madrileña estará en manos del joven Arnau Ortíz y el nigeriano Ademola Lookman.

Las probables alineaciones de Atlético de Madrid y Málaga

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko; Dani Martínez, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Koke, Carlos Martín; Ademola Lookman y Arnau Ortíz.

Jan Oblak; Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko; Dani Martínez, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Koke, Carlos Martín; Ademola Lookman y Arnau Ortíz. Málaga: Herrero, Puga, Einar, Dotor, Chupe, D. Larrubia, Joaquín, Recio, Dani Lorenzo, Izan M. y Rafita.

Simeone habló del futuro de Julián Alvarez y por qué no lo citó vs. Málaga

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Málaga, Diego Pablo Simeone fue consultado por Julián Alvarez y dijo: “Miguel Ángel Gil Marín es el dueño del club y tajantemente habla de la manera en la que habló y no hay más que hablar, es como en los juicios ´no ha lugar´, creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos“.

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“Desde lo deportivo cuidamos a la persona, al jugador, esperar que él esté en las condiciones que queremos para que siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio, así que entendemos que no está en esas condiciones para participar en este partido y esperemos que en estos cuatro días evolucione un poco más y esté más cerca de lo que queremos“, agregó Simeone.

En la misma conferencia, le consultaron a Simeone si los hinchas de Atlético de Madrid se merecen un perdón de Julián Alvarez y dijo: “La gente pensará lo que tenga que pensar, yo soy muy respetuoso con la opinión de todos, ya sea en el caso de Diego Costa, de Griezmann, ahora de Julián. Soy muy respetuoso de los que puedan opinar todos”.

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