Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Alineaciones de Barcelona y Getafe por la LaLiga: formaciones probables

Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona vs. Getafe, LaLiga
Barcelona vs. Getafe, LaLiga

Se viene Barcelona vs. Getafe este sábado 10 de octubre en el Camp Nou desde las 13:30 hora de Argentina por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Barcelona y Getafe

Barcelona:

  • Frenkie De Jong (lesión de meniscos)
  • Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
  • Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
+ Seguinos en

Getafe:

  • Abdel Abqar (lesión muscular)
  • Juanmi Jimenez (lesión de rodilla)
  • Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)

Cómo llegan Barcelona y Getafe

Barcelona viene de ganarle 3-1 a Sevilla y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Getafe viene de ganarle 1-0 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barcelona y Getafe

Barcelona (4-3-3): Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Fermín López, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.

Getafe (3-5-2): David Soria, Nemanja Gudelj, Zaid Romero, Djene, Ramón Terrats, Johan Mojica, Andrés García, Mario Martín, Jean Ives Valou, Enes Ünal, Iván Azón Monzón. DT: José Bordalás.

Suplentes de Barcelona: Anthony Gordon, Raphinha, Dominik Livaković, Alejandro Balde, Gavi, Xavi Espart Font, Wojciech Szczesny, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Hamza Abdelkarim, Iker Rodríguez.

Suplentes de Getafe: Martin Satriano, Francho Serrano, Jiří Letáček, Davinchi, Saba Sazonov, Borja Mayoral, Sebastian Boselli, Orel Mangala, Alberto Risco, Mohamed Hamdoune, Diego Ferrer, Kiko Femenía.

La previa de Barcelona y Getafe: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 13:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Camp Nou
  • Historial: 46 cruces — Barcelona ganó 32, Getafe ganó 4 y empataron 10
  • Último antecedente: 25/04/2026: Getafe 0-2 Barcelona
  • Próximo partido de Barcelona: vs. Betis, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Getafe: vs. Rayo Vallecano, lunes 19 de octubre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones