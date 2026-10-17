Alineaciones de Betis y Barcelona para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Betis viene de ganarle 5-2 a Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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