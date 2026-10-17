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Alineaciones de Betis y Barcelona para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis vs. Barcelona, LaLiga
Betis vs. Barcelona, LaLiga

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Betis viene de ganarle 5-2 a Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Betis y Barcelona

Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Marc Bartra, Diego Gómez, Pablo Fornals, Isco, Facundo Bernal, Antony, Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

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Barcelona (4-3-3): Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart Font, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.

Bajas y ausentes de Betis y Barcelona

Betis:

  • Aitor Ruibal García (lesión de meniscos)
  • Antony Matheus dos Santos (lesión muscular)
  • Júnior Firpo (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Barcelona:

  • Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
  • Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Betis y Barcelona: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 13:30 (hora de Argentina)
  • Historial: 62 cruces — Betis ganó 10, Barcelona ganó 41 y empataron 12
  • Último antecedente: 17/05/2026: Barcelona 3-1 Betis
  • Próximo partido de Betis: vs. Celta, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Barcelona: vs. Real Madrid, domingo 25 de octubre
Redacción Bolavip
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