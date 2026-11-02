Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Osasuna por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.
Deportivo La Coruña llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Deportivo La Coruña viene de perder 0-1 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 13 con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Levante.
Osasuna perdió 0-2 como visitante ante Sevilla en la fecha anterior. Osasuna está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Racing de Santander.
El historial entre Deportivo La Coruña y Osasuna
Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Deportivo La Coruña, 1 de Osasuna y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/04/2019
|Osasuna vs. Deportivo La Coruña
|2-1
|2018/2019
|24/11/2018
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|2-0
|2018/2019
|30/04/2017
|Osasuna vs. Deportivo La Coruña
|2-2
|2016/2017
|18/12/2016
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|2-0
|2016/2017
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
- Deportivo La Coruña suma 11 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.