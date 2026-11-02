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Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Osasuna por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo vs. Osasuna, LaLiga
Deportivo vs. Osasuna, LaLiga

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.

Deportivo La Coruña llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Deportivo La Coruña viene de perder 0-1 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 13 con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Levante.

Osasuna perdió 0-2 como visitante ante Sevilla en la fecha anterior. Osasuna está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Racing de Santander.

El historial entre Deportivo La Coruña y Osasuna

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Deportivo La Coruña, 1 de Osasuna y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/04/2019Osasuna vs. Deportivo La Coruña2-12018/2019
24/11/2018Deportivo La Coruña vs. Osasuna2-02018/2019
30/04/2017Osasuna vs. Deportivo La Coruña2-22016/2017
18/12/2016Deportivo La Coruña vs. Osasuna2-02016/2017

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
  • Deportivo La Coruña suma 11 puntos en el torneo.
  • Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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