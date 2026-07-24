Cuti Romero da un paso más hacia afuera de Inglaterra: los detalles del contrato que le ofrece Inter de Milán

Tras hacer los primeros sondeos, tanto con el club inglés como con el entorno del jugador, en Milán tienen listo el contrato para seducir al defensor.

Si Cuti Romero se había sumado a la Selección Argentina pensando seriamente en abandonar Tottenham una vez finalizada su participación en el Mundial, el condimento extra que aportó la victoria ante Inglaterra, la bandera de Malvinas y la campaña contra los jugadores que inició la prensa inglesa podrían acelerar ese proceso.

Ofertas no le han faltado al defensor en los últimos años, pero actualmente es Inter de Milán el equipo decidido a hacerse de su fichaje, algo que no será sencillo ni económico si se tiene en cuenta que todavía le quedan por delante tres años de contrato con los Spurs, que no lo dejarían salir por menos de 50 millones de euros.

La prensa italiana ya había avanzado hace un par de días que las gestiones están en proceso, que la directiva del noeroazzurri ya tomó contacto tanto con sus pares en Tottenham como con el entorno del jugador. Y este viernes, desde SportMedia Set avanzaron los detalles del contrato que le tienen preparado al Cuti.

Se trata de un vínculo por las próximas tres temporadas, con un salario anual de 5 millones de euros. De los sondeos, salieron con la sensación de que el futbolista argentino está dispuesto a regresar al fútbol italiano, donde ya defendió la camiseta del Genoa, y en los próximos días podrían iniciar formalmente las negociaciones con el club inglés.

Cuti Romero se perdió el cierre de la temporada por lesión.

¿Temporada de ruptura?

La muy pobre temporada que hizo Tottenham justo en la previa del Mundial, corriendo riesgo de descenso hasta la última jornada, dejó también algunos episodios que resintieron la relación de Cuti Romero con los hinchas, especialmente su viaje rumbo a Argentina, con el aliciente de encontrarse lesionado, para presenciar la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River.

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Incluso cuando el entrenador Roberto De Zerbi trató de poner paños fríos a la situación y confirmó el permiso que había recibido el jugador para partir, los hinchas no tomaron bien que un líder del equipo no se apersonara, incluso sin poder jugar, para acompañar al equipo en partidos de máxima tensión.

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