El dardo de Roberto De Zerbi en Tottenham mientras Cuti Romero negocia con Inter de Milán: “El que no esté orgulloso, tiene que irse”

El entrenador de los Spurs fue tajante con aquellos futbolistas que no tengan el deseo de continuar en el club.

Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, no reaccionó bien a las noticias sobre el mercado de pases que involucran a distintos futbolistas de su plantel, entre ellos Cristian Romero, quien mantiene conversaciones con Inter de Milán a través de su representación y que estaría buscando destrabar su salida del club.

No es la primera vez que el defensor de la Selección Argentina suena para dejar los Spurs, pero la diferencia más significativa con rumores del pasado radica en que su relación con los hinchas se ha deteriorado, especialmente después que decidiera viajar a Córdoba, encontrándose lesionado, para presenciar la final del Torneo Apertua entre Belgrano y River, justo cuando su equipo se jugaba la permanencia en la Premier League.

Desde Auckland, en Nueva Zelanda, donde Tottenham disputará mañana un amistoso de pretemporada, el entrenador italiano hizo referencia a las gestiones que involucran a diferentes jugadores del club y aseguró que no quiere que se quede en el club ningún futbolista que no tenga intenciones de hacerlo.

“He sido muy claro desde el inicio de mi trabajo en el club. Ya he dicho que quien no quiera quedarse en Tottenham, quien no sea feliz, quien no sienta orgullo de estar aquí, tiene que irse. Quiero jugadores orgullosos, que salgan al campo con motivación. En el Mundial vimos que la motivación marca la diferencia. Esa motivación nace de estar felices de pertenecer a un mismo equipo”, manifestó el DT.

Inter de Milánn ya le tiene un contrato preparado a Cuti Romero.

Si bien la manifestación de Roberto De Zerbi fue producto de una consulta sobre el sueco Lucas Bergvall, quien se encuentra en Nueva Zelanda pero tiene intenciones de dejar el club en busca de mayor protagonismo, también aplica a la situación actual de Cuti Romero, quien ha tenido un acercamiento con Inter de Milán.

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¿Cómo marchan las negociaciones entre Romero e Inter de Milán?

La prensa italiana ya había avanzado hace un par de días que las gestiones están en proceso, que la directiva del noeroazzurri ya tomó contacto tanto con sus pares en Tottenham como con el entorno del jugador. Y este viernes, desde SportMedia Set avanzaron los detalles del contrato que le tienen preparado al Cuti.

Se trata de un vínculo por las próximas tres temporadas, con un salario anual de 5 millones de euros. De los sondeos, salieron con la sensación de que Cuti Romero está dispuesto a regresar al fútbol italiano, donde ya defendió la camiseta del Genoa, y en los próximos días podrían iniciar formalmente las negociaciones con el club inglés.

Data clave

Cristian Romero negocia un contrato de 3 temporadas y 5 millones anuales con Inter.

negocia un contrato de 3 temporadas y 5 millones anuales con Inter. Roberto De Zerbi afirmó que los futbolistas insatisfechos deben dejar el Tottenham.

afirmó que los futbolistas insatisfechos deben dejar el Tottenham. Tottenham jugará un partido amistoso de pretemporada en Auckland, Nueva Zelanda.