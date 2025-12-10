Es tendencia:
Antoine Griezmann ignoró a Messi y Cristiano Ronaldo al elegir al mejor de la historia en LALIGA

El francés puso a los dos mejores de la generación en otra categoría y se decantó por una leyenda como el mejor en jugar en España.

Por Germán Celsan

Antoine Griezmann y el mejor jugador en la historia de LALIGA
Mucho se habla de que la Premier League es la mejor liga del mundo desde hace tiempo, pero la realidad también muestra que por LALIGA, por la primera división española, salvo Pelé han pasado todos los mejores futbolistas en la historia del fútbol. Ya sea vistiendo la camiseta del Real Madrid o Barcelona, los Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano o Zinedine Zidane, todos jugaron en España.

Sin embargo, en una reciente entrevista con ESPN, Antoine Griezmann fue consultado por quién es el mejor jugador en la historia de LALIGA y no nombró a ninguno de estos futbolistas recién mencionados. En su lugar, se detuvo a pensar un segundo y su respuesta fue formidable: “Johan Cruyff“.

Griezmann jugó decenas de partidos con Messi en Barcelona, pero eligió a Cruyff como el mejor. (Getty)

Griezmann ya había usado a Cristiano y Messi en la categoría “mejor de la historia”, donde no se pudo decidir por uno ni otro, y a Zidane en la categoría “jugador con más aura”. Fue entonces donde apareció el nombre de Johan Cruyff como una alternativa sumamente sólida.

Johan Cruyff con el Barcelona, un líder absoluto

A pesar de no ser Messi o Cristiano Ronaldo, poco se puede cuestionar la decisión de Griezmann. Johan Cruyff jugó en el Barcelona entre 1973 y 1978, ganando LALIGA y la Copa del Rey, además de ser elegido en 1973 y 1974 como el Balón de Oro, dos de los tres que consiguió en su carrera.

Cruyff, el mejor en LALIGA para Griezmann.

En total, fueron 180 partidos como culé, en los que registró 60 goles y 28 asistencias antes de irse a Los Angeles Aztecs en 1979. El regreso de Cruyff a Barcelona se dio en 1988, ya como entrenador. Allí logró implantar su filosofía, una que al día de hoy perdura en el club.

Ese Barcelona ganó cuatro veces consecutivas LALIGA y la Copa de Europa en 1992, y es un ídolo también para las figuras más emblemáticas de la institución blaugrana, como Messi y Pep Guardiola.

En síntesis

  • Antoine Griezmann fue consultado sobre el mejor jugador en la historia de LALIGA y nombró a Johan Cruyff.
  • Griezmann había colocado previamente a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la categoría de “mejor de la historia” y a Zinedine Zidane en la de “jugador con más aura”.
  • Johan Cruyff jugó en el Barcelona entre 1973 y 1978, ganó LALIGA y la Copa del Rey, y fue Balón de Oro en 1973 y 1974.
