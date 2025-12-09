Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Las entradas para un posible Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo ya son de las más caras del Mundial 2026

Las especulaciones por un posible Argentina vs. Portugal en Cuartos de Final generaron que aumente el valor de las entradas para lo que, de momento, solo se trata del partido número 100 del calendario de la FIFA.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Las entradas para el supuesto cruce de la Argentina de Lionel Messi y la Portugal de Cristiano Ronaldo en Cuartos de Final del Mundial 2026 ya están a 2000 dólares.
© Getty ImagesLas entradas para el supuesto cruce de la Argentina de Lionel Messi y la Portugal de Cristiano Ronaldo en Cuartos de Final del Mundial 2026 ya están a 2000 dólares.

El sorteo de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que la FIFA realizó el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Washington D.C. dejó confirmaciones, pero también un océano de especulaciones con respecto a los posibles cruces que se pueden dar en las instancias de partidos a eliminación directa.

Porque si bien ya hay 42 selecciones que saben cuál será el grupo que integrarán y en su mayoría ya tienen certezas de sus tres rivales (salvo las zonas en las que cayeron los cupos que se deben resolver en el Repechaje de la UEFA y en el Torneo Clasificatorio Intercontinental), eso proporcionó que se empiecen a hacer cuentas para ver los posibles duelos más electrizantes entre los equipos y/o estrellas del fútbol moderno.

Como por ejemplo, el choque que se podría dar entre la Selección Argentina de Lionel Messi y la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 de junio a las 21 horas local por los Cuartos de Final, siempre y cuando ambos clasifiquen primeros de sus grupos y, claramente, superen a sus contrincantes tanto en 16vos de Final como en Octavos.

De momento, en el calendario que publicó la FIFA -actualizado el pasado sábado 6 de diciembre-, solo aparece como el partido número 100 de la Copa del Mundo 2026 que contará con el estadio de Kansas City como sede. Y al respecto, hasta el último viernes, la entrada más barata estaba 400 dólares. No obstante, la misma ubicación en el presente ya ascendió a más de 2000.

En estos momentos se encuentra en 2200 dólares, siendo de esta manera el ticket más costoso de la Copa Mundial por detrás de las Semifinales (a desarrollarse en Dallas y Atlanta los días martes 14 y miércoles 15 de julio) y de la Final (MetLife Stadium de Nueva Jersey el domingo 19).

Argentina encabezará el Grupo J del Mundial 2026

La Selección Argentina quedó encuadrada en el Grupo J del Mundial 2026 y disputará todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Su cronograma es el siguiente: debutará el martes 16 de junio de 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium. Luego se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium y cerrará su participación en la zona el sábado 27 de junio contra Jordania, también en el Dallas Stadium.

Publicidad
La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial 2026

ver también

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial 2026

”Lionel Scaloni y Luis De La Fuente no quieren jugar la Finalissima”

ver también

”Lionel Scaloni y Luis De La Fuente no quieren jugar la Finalissima”

Portugal encabezará el Grupo K de la Copa del Mundo 2026

La selección de Portugal integra el Grupo K de la Copa Mundial junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador de una de las llaves del Repechaje Intercontinental (que saldrá entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia). El seleccionado comandado por Cristiano Ronaldo iniciará su camino el miércoles 17 de junio contra el equipo clasificado del repechaje en Houston. Su segundo partido será el martes 23 de junio contra Uzbekistán, también en Houston, y finalizará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Colombia en Miami.

En síntesis

  • El aumento en el valor de las entradas es por un posible Argentina vs. Portugal en Cuartos de Final.
  • El partido número 100 del Mundial 2026, con Lionel Messi como posible protagonista, tendrá lugar en Kansas City.
  • El ticket más barato para este partido subió de 400 dólares a 2200 dólares.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Gabriel Ávalos evalúa dejar Independiente para no perderse el Mundial 2026 con Paraguay: “Totalmente abierto”
Fútbol Argentino

Gabriel Ávalos evalúa dejar Independiente para no perderse el Mundial 2026 con Paraguay: “Totalmente abierto”

Petkovic, DT de Argelia, no asegura la presencia de Riyad Mahrez tras conocer que será rival de Argentina
Selección Argentina

Petkovic, DT de Argelia, no asegura la presencia de Riyad Mahrez tras conocer que será rival de Argentina

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial
Selección Argentina

La queja de Argelia por su fixture en el Grupo que comparte con Argentina en el Mundial

Presidente del Atlético de Madrid le apunta a Julián Alvarez: ''No está en la línea que tiene que estar''
Fútbol europeo

Presidente del Atlético de Madrid le apunta a Julián Alvarez: ''No está en la línea que tiene que estar''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo