El sorteo de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que la FIFA realizó el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Washington D.C. dejó confirmaciones, pero también un océano de especulaciones con respecto a los posibles cruces que se pueden dar en las instancias de partidos a eliminación directa.

Porque si bien ya hay 42 selecciones que saben cuál será el grupo que integrarán y en su mayoría ya tienen certezas de sus tres rivales (salvo las zonas en las que cayeron los cupos que se deben resolver en el Repechaje de la UEFA y en el Torneo Clasificatorio Intercontinental), eso proporcionó que se empiecen a hacer cuentas para ver los posibles duelos más electrizantes entre los equipos y/o estrellas del fútbol moderno.

Como por ejemplo, el choque que se podría dar entre la Selección Argentina de Lionel Messi y la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 de junio a las 21 horas local por los Cuartos de Final, siempre y cuando ambos clasifiquen primeros de sus grupos y, claramente, superen a sus contrincantes tanto en 16vos de Final como en Octavos.

De momento, en el calendario que publicó la FIFA -actualizado el pasado sábado 6 de diciembre-, solo aparece como el partido número 100 de la Copa del Mundo 2026 que contará con el estadio de Kansas City como sede. Y al respecto, hasta el último viernes, la entrada más barata estaba 400 dólares. No obstante, la misma ubicación en el presente ya ascendió a más de 2000.

En estos momentos se encuentra en 2200 dólares, siendo de esta manera el ticket más costoso de la Copa Mundial por detrás de las Semifinales (a desarrollarse en Dallas y Atlanta los días martes 14 y miércoles 15 de julio) y de la Final (MetLife Stadium de Nueva Jersey el domingo 19).

Argentina encabezará el Grupo J del Mundial 2026

La Selección Argentina quedó encuadrada en el Grupo J del Mundial 2026 y disputará todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Su cronograma es el siguiente: debutará el martes 16 de junio de 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium. Luego se enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium y cerrará su participación en la zona el sábado 27 de junio contra Jordania, también en el Dallas Stadium.

Portugal encabezará el Grupo K de la Copa del Mundo 2026

La selección de Portugal integra el Grupo K de la Copa Mundial junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador de una de las llaves del Repechaje Intercontinental (que saldrá entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia). El seleccionado comandado por Cristiano Ronaldo iniciará su camino el miércoles 17 de junio contra el equipo clasificado del repechaje en Houston. Su segundo partido será el martes 23 de junio contra Uzbekistán, también en Houston, y finalizará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Colombia en Miami.

