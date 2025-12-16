Mientras Mastantuono se perfila como titular, las 3 bajas que tendría Real Madrid vs. Talavera por la Copa del Rey

Franco Mastantuono volvió a tener acción con la camiseta de Real Madrid luego de un mes y medio de inactividad debido a una pubalgia. El delantero argentino ingresó a los 89 minutos del triunfo frente a Deportivo Alavés y no tuvo mucha injerencia en el resultado, pero ahora se perfila como titular para visitar a Talavera CF por la tercera ronda de la Copa del Rey.

En el mientras tanto, el entrenador Xabi Alonso está planificando lo que será la alineación titular para el cotejo que marcará el rumbo de ambos equipos en la competición nacional, pero hay algunas figuras que serían quedar marginadas por inconvenientes físicos.

En lo que fue el entrenamiento de este martes 16 de diciembre, tanto Kylian Mbappécomo Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, no trabajaron a la par de sus compañeros, ya que el delantero con pasado en PSG arrastra molestias musculares, como así también en la rodilla y en su mano. En cambio, el español sufrió un cuadro de gastroenteritis. Por su parte, el defensor y mediocampista galo continúa con dolores en el tobillo que lo llevaron a perderse los últimos tres partidos, ante Celta de Vigo, Manchester City y Deportivo Alavés.

A raíz de toda esta situación, el elenco madrileño no contaría con los futbolistas mencionados. Mientras tanto, el entrenador deberá definir qué hacer con la alineación final, ya que solamente podrá incluir a siete jugadores del primer equipo y tres de inferiores, siempre y cuando Mastantuono sea de la partida, dado que el reglamento de la Copa del Rey podría eliminarlo por utilizar formaciones indebidas, algo que ya ocurrió en 2015 frente a Cádiz. Por lo tanto, algún canterano quedaría entre los suplentes.

Kylian Mbappé y Dani Ceballos no jugarían en Real Madrid vs. Talavera. (Getty Images)

Cómo podría formar el Real Madrid ante el Talavera

Con varios de los titulares listos para descansar como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Fede Valverde, varios jóvenes formarán parte de la delegación. En la lista aparecerían chicos como Fran González, David Jiménez, Valde, Joan, Cestero y Thiago Pitarch. Solo tres podrán ser titulares.

Publicidad

Publicidad

ver también Kylian Mbappé le ganó el juicio al PSG, que deberá pagarle 61 millones de euros

ver también Lo que le faltaba: la burla contra Franco Mastantuono que se hizo tendencia tras su ingreso en Alavés vs. Real Madrid

La reaparición del ex-River en el 11 inicial es prácticamente un hecho. Con este panorama, Real Madrid podría salir a jugar con Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Cestero, Ceballos, Thiago Pitarch; Mastantuono; Endrick y Gonzalo García.

¿Cuándo y dónde juega Real Madrid vs. Talavera por la Copa del Rey?

Real Madrid visitará a Talavera CF en el Estadio El Prado, este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 17:00 horas (ARG/URU/CHI) y 15:00 (COL, ECU, PER). El mismo se podrá ver en vivo a través DSports.

DATOS CLAVES

Franco Mastantuono regresó tras su lesión y sería titular contra Talavera CF en Copa del Rey.

regresó tras su lesión y sería titular contra en Copa del Rey. Mbappé , Ceballos y Camavinga no entrenaron con el grupo por diversas molestias físicas.

, y no entrenaron con el grupo por diversas molestias físicas. Xabi Alonso deberá alinear siete profesionales para evitar sanciones en el certamen.

Publicidad