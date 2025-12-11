Thomas Müller no dudó y eligió al mejor jugador de la historia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Ya no hay discusión”

Durante su carrera, el mediocampista ofensivo Thomas Muller se destacó por ganar diversos títulos con el Bayern Múnich, con quien, entre otras cosas, levantó dos UEFA Champions League y le permitió llegar a la Selección de Alemania para ganar el Mundial de Brasil 2014.

Luego de perder la final de la MLS contra Inter Miami, el futbolista de Vancouver Whitecaps habló en una entrevista con ESPN. Allí tuvo que destacar al mejor de todos los tiempos, y no dudó a la hora de elegir en el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Para el alemán de 36 años, el mejor de todos los tiempos es Messi, y según su fundamento, la discusión se terminó luego de que el delantero argentino se consagrara campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. Además, confesó que cambió su parecer en los últimos años.

“Los dos todavía están jugando, produciendo números. Para mí, más impresionante es Messi, porque su estilo para jugar el juego es un poco más mágico, es un talento más puro. La ética de trabajo de Ronaldo es fuera de serie e incluso mejor que la de Messi, pero ver a Messi jugar nuestro juego es… No es increíble porque sé lo que es capaz de hacer semana a semana, por lo que para mí no es increíble, pero es muy impresionante”, inició.

Además, semanas atrás, en su llegada a la MLS, dialogó con la web oficial del certamen, en donde reveló que primero se decantó por Ronaldo. “En mis primeros diez años como futbolista profesional siempre me decantaba por Cristiano si había debate sobre el mejor de todos los tiempos”, soltó.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Ahora soy un poco más viejo y un poco más romántico. Me gusta más el estilo que la eficacia pura, y en eso Messi siempre fue único. Después de que ganó el Mundial con Argentina, ya no hay discusión: es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte”.

Para cerrar, comentó: “Siempre hemos tenido esta discusión entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi siempre fue un poco más elegante. Después del Mundial con Argentina, la elección es clara”.

