Diego Simeone habló tras el tercer faltazo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: “Espero ayudarlo”

El Cholo aseguró que hará lo posible para que se sienta "tan importante como ha sido siempre". Ya son 3 días sin entrenar para la Araña.

Diego Simeone volvió a hablar de la situación de Julián Álvarez, tras no haber podido contar con él por tercer entrenamiento consecutivo. El Cholo brindó una conferencia de prensa y fue consultado reiteradas veces por el delantero argentino, que sigue sin tener una resolución sobre su futuro.

“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros“, aseguró el director técnico de Atlético de Madrid.

“Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, soltó el DT, queriendo llevar el foco a lo deportivo, pero no tuvo éxito: “Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre“.

Consultado sobre si la novela afectó al grupo, contestó: “Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro, y no veo esta situación”.

Aparecieron carteles pidiendo la salida de Julián Álvarez

Este viernes, en las inmediaciones del Estadio Metropolitano, aparecieron carteles pidiendo la salida de Julián Álvarez. “Donde sea, ¡pero tiene que irse ya!”, decía uno de los mensajes. Otro de ellos apuntó contra Gil Marín, CEO del club: “El Atleti es más grande que tu ego”.

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