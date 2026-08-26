Joan Laporta le marcó la cancha a Atlético de Madrid y avisó: “Estaríamos listos para comprar a Julián Alvarez”

Sigue la novela del mercado de pases en el fútbol europeo con la posible salida de Julián Alvarez a Atlético de Madrid luego de que Diego Simeone diera el visto bueno para que sea transferido, a pesar de que la dirigencia no quiera reforzar a Barcelona por ser su rival directo.

Ahora quien tomó la palabra sobre la situación fue Joan Laporta, presidente del Blaugrana, quien habló con Mundo Deportivo y allí afirmó que la postura de su club sigue siendo la misma, por lo que están interesados en fichar al argentino en la última semana de la ventana de fichajes.

“Que el Atlético Madrid sepa que, si están dispuestos a vender a Julián Álvarez durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo”, dijo con un claro mensaje al Colchonero, quien todavía se muestra inflexible con la posibilidad de transferir al argentino.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que el interés por el delantero surgido de River es fuerte y que no quieren pasar por encima del club español: “Seguimos muy interesados ​​en Julián Álvarez. Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada, y lo hacemos con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid”.

Para cerrar, aseguró que solo ficharán al argentino siempre y cuando acepten la oferta realizada por la institución, que es de 100 millones por el 100% de la ficha del futbolista: “Esto siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho”.

🚨 JOAN LAPORTA, presidente del FC Barcelona, sobre JULIÁN ÁLVAREZ:



💬 "Estamos muy interesados en el jugador, nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada y lo hacemos con todos los respetos hacia el Atlético de Madrid" pic.twitter.com/6HR61745MJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 26, 2026

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Hansi Flick habló sobre el interés por Julián Alvarez

“El presidente lo dejó claro, y Deco y yo estamos de acuerdo“, fue lo primero que el estratega contestó en la rueda de prensa al ser consultado por la Araña. La afirmación indica que el club blaugrana seguirá intentando llevarse al ex River y no habrá plan B si no se concreta su arribo.

Luego de ser preguntado al respecto nuevamente, expresó: “Yo no quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no“.

Datos claves

Joan Laporta afirmó el interés de Barcelona por fichar a Julián Alvarez .

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por Julián Alvarez El DT Hansi Flick respaldó la búsqueda del exdelantero de River sin plan B.