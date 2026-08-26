Hansi Flick reafirmó que Barcelona insistirá por Julián Álvarez: “Estoy de acuerdo con Laporta”

El entrenador culé reafirmó la postura del presidente y evitó dar otro tipo de declaraciones sobre el delantero argentino.

Barcelona está lejos de bajarse de su deseo de llevarse a Julián Álvarez y Hansi Flick lo dejó claro. El entrenador reafirmó lo hablado en la última reunión con Joan Laporta y Deco y aseguró que el delantero argentino es la única opción para reforzar la ofensiva en este mercado.

“El presidente lo dejó claro, y Deco y yo estamos de acuerdo“, fue lo primero que el estratega contestó en la rueda de prensa al ser consultado por la Araña. La afirmación indica que el club blaugrana seguirá intentando llevarse al ex River y no habrá plan B si no se concreta su arribo.

Luego de ser preguntado al respecto nuevamente, expresó: “Yo no quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no“.

“Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años“, valoró el DT.

Cabe recordar que el mercado de pases cierra el martes 1 de septiembre tanto en La Liga como en la Premier League, la Ligue 1 y la Serie A. Por su parte, la Bundesliga culminará su periodo de fichajes el 31 de agosto. Semana decisiva para el futuro del argentino.

Julián Alvarez, ausente en el entrenamiento de Atlético de Madrid

Este miércoles, Julián Alvarez no se presentó a entrenar en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, según Atlético de Madrid por una “indisposición”. Cabe recordar que hace apenas unos días, en las inmediaciones del lugar de entrenamiento aparecieron carteles contra la Araña.

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