Atlético de Madrid publicó un comunicado para afirmar que no negociará con Barcelona por Julián Alvarez

A falta de cinco días para el cierre del mercado de pases del fútbol europeo, la novela de Julián Alvarez y su posible salida de Atlético de Madrid sumó un capítulo más luego de que tanto Hansi Flick como Joan Laporta afirmaran que Barcelona sigue interesado en comprar su pase en 100 millones de euros.

Es que, a través de un comunicado oficial, el Colchonero informó que no se sentarán a negociar con el Blaugrana, por lo que si la ‘Araña’ desea irse del club en esta ventana de fichajes deberá aceptar la oferta de Arsenal, que está dispuesto a pagar 130 millones para quedarselo.

Además de esto, en el mismo comunicado le tiraron un palo a Alvarez al asegurar que esperan que el argentino entienda la decisión y que se centrará en volver a competir con el club y volver a entrenar tras dos días de ausencia, por lo que se perdería el duelo contra Sevilla por la tercera fecha de LaLiga.

El comunicado oficial de Atlético de Madrid

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.

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