El Colchonero rechazó los 150 millones de euros ofrecidos desde la Casa Blanca por la Araña y respondió con irónicos posteos contra el Merengue en redes sociales.

El mercado europeo se vio revolucionado este martes con una noticia que sacudió a España: el Real Madrid presentó una oferta formal de 150 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez. Sin embargo, lejos de abrir una negociación, el Atlético de Madrid rechazó el ofrecimiento y eligió un camino particular para exteriorizarlo: responder con ironías, chicanas y burlas públicas en sus redes sociales.

La bomba explotó mientras el delantero argentino se encuentra enfocado en el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina. En la previa al amistoso con Islandia, desde la Casa Blanca sacaron un caminado haciendo trascender la propuesta millonaria para intentar quedarse con la gran figura rojiblanca, aunque desde el Atlético dejaron en claro que no tienen intención de desprenderse de la Araña.

Fue a través de una serie de posteos elevados de tono que el Colchonero lo dejó en claro. La primera reacción llegó prácticamente al instante que el comunicado merengue. Desde la cuenta oficial del club eligieron responder a la publicación del Real únicamente con emojis de carcajadas, marcando el tono que tendría el cruce virtual. Pero la respuesta no quedó ahí.

Minutos más tarde, el club publicó un extenso mensaje cargado de ironías dirigido directamente a su clásico rival. “Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti”, escribieron inicialmente, en referencia a la reciente reunión entre el papa León XIV y Florentino Pérez. Luego, citaron el comunicado merengue para responder: “Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”.

Por últtimo, la publicación terminó con otra frase filosa apuntando tanto al Madrid como al Barcelona, otro pretendiente de Julián. “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”, cerró el mensaje.

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Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Y cuando la chicana parecía haber acabado, el Colchonero jugó una carta extra, ahora cargando directamente contra Florentino Pérez. “P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias!“, sentenció.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

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Así, las cosas, resulta impensada la chance de que los clubes madrileños mantengan una negociación por Álvarez. La postura del Atlético parece inamovible y solamente contempla una salida mediante el pago de la cláusula de rescisión, que supera los 500 millones de euros. Por eso, la propuesta del Real Madrid fue considerada insuficiente desde el primer momento.

Vale recordar que no es la primera vez que el Atlético utiliza este tono para responder rumores de mercado vinculados a Julián Álvarez. Semanas atrás ya había ironizado sobre un supuesto interés del Barcelona con publicaciones ficticias ofreciendo “cuatro entradas para Bad Bunny” o “una bolsa de pipas” a cambio de figuras como Lamine Yamal, haciendo referencia a que desde el club catalán habrían acercado una oferta por el jugador que terminó siendo considerada insuficiente.

Datos clave

El Real Madrid ofertó 150 millones de euros para comprar al delantero Julián Álvarez .

ofertó 150 millones de euros para comprar al delantero . El Atlético de Madrid rechazó la propuesta formal y se burló en redes sociales.

rechazó la propuesta formal y se burló en redes sociales. La cláusula de rescisión de la Araña supera los 500 millones de euros.