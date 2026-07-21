El delantero argentino ya conoció la fecha en que debe reincorporarse al plantel que conduce Diego Simeone, del que dijo querer salir en plena Copa del Mundo.

Julián Álvarez puso fin a un Mundial cuanto menos incómodo a título personal, porque llegó a Estados Unidos con una lesión y porque desde España hubo mucho ruido en relación al interés de Barcelona en su fichaje y a la postura de Atlético de Madrid de no transferirlo. De hecho, el propio jugador blanqueó en pleno desarrollo del certamen FIFA su deseo de salir, manifestación que muchos calificaron de inoportuna, tanto en Argentina como en España.

El delantero que comenzó como suplente y terminó ganándose la titularidad en la Copa del Mundo, tuvo un rendimiento irregular y su mejor postal será sin dudas el golazo en la prórroga de cuartos de final ante Suiza. En la antesala de la final, la prensa española intensificó la cobertura de su situación, no por casualidad, recurriendo a declaraciones de Miguel Ángel Gil Marin por el club colchonero y a Joan Laporta por el culé.

Bolavip había podido confirmar que en el entorno de Julián Álvarez están muy molestos con la actitud de Atlético de Madrid de dar tanta publicidad a la situación cuando el delantero estaba enfocado en la disputa del Mundial y esas sensaciones serían compartidas por el propio futbolista. Sin embargo, en el club ya le hicieron saber la fecha en la que lo esperan de regreso.

Habiendo tomado la decisión de conceder descanso a todos los futbolistas de su plantilla que disputaron la final de la Copa del Mundo, el club Colchonero espera contar con Julián Álvarez de regreso para el próximo lunes 10 de agosto. La intención es dar máxima normalidad a su futuro, apoyándose en el contrato firmado hasta 2031 y descartando toda oferta que llegue por él.

Julián Álvarez luchó, pero no pudo generar peligro ofensivo para Argentina en la final ante España.

Habrá que esperar a ver cuál es la postura del argentino durante los días que lo separan de su fecha de regreso al club: si hay negociaciones de su representación con diferentes clubes, si vuelve a expresarse públicamente sobre sus intenciones y, en el peor de los casos, si presiona para que lo dejen salir incumpliendo con la solicitud de reincorporarse.

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Los futbolistas que regresarán el 10 de agosto al Atlético

Además de Julián Álvarez, los futbolistas de la Selección Argentina que están llamados a reincorporarse el 10 de agosto a la disciplina de Atlético de Madrid son Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada en caso que no se resuelva antes su salida rumbo a River o Flamengo, los dos clubes sudamericanos que ya presentaron ofertas por él.

También habrá que esperar a ver qué sucede con Nicolás González, futbolista que llegó cedido desde Juventus con una opción de compra de 32 millones de euros que la dirigencia no quiere pagar, aunque sí intentarían sacarlo por una suma cercana a los 25 millones.

Entre los futbolistas de la Selección de España que se reincorporarán tras tener vacaciones están Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y el recientemente fichado Alex Grimaldo.

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