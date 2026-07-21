Los 10 fichajes más caros del fútbol europeo que se dieron durante el Mundial 2026: se movieron 776.6 millones

Estos fueron los futbolistas más caros en el mercado mientras se jugaba la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 se llevó todas las miradas, tanto de los fanáticos del fútbol como de aquellos que se sientan a mirar el deporte más lindo del mundo cada cuatro años. Y mientras todo sucedía en territorio norteamericano, en Europa hubo directores deportivos y equipos que se movieron, aprovecharon la distracción y cerraron rutilantes fichajes.

Y si bien hubo futbolistas de clase mundial que no movieron mucho dinero ya que salieron libres de sus equipos, como Bernardo Silva, Mohamed Salah, Ibrahima Konaté o Marcos Senesi, otros sí fueron a partir de enormes cifras. De hecho, entre tan sólo 10 futbolistas se movieron más de 770 millones de euros en el mercado europeo durante el Mundial 2026.

1. Elliot Anderson (23 | Manchester City) – 130 millones de euros

Anderson, el fichaje del mercado hasta el momento. (Getty)

Manchester City iniciará la era post Guardiola con Enzo Maresca en el banquillo y con el fichaje más alto hasta el momento del mercado de pases en Elliot Anderson, quien fue fundamental para Inglaterra en la Copa del Mundo y demostró estar listo para jugar ante los mayores reflectores del fútbol mundial.

2. Sandro Tonali (26 | Tottenham Hotspur) – 100 millones de euros

Tonali se adueñará del mediocampo de los Spurs. (Getty)

Con todo lo que vivió en su carrera, Sandro Tonali parece que tuviera 34 o 35 años. Apenas tiene 26. Y Tottenham necesitaba dar un golpe sobre la mesa luego de pelear el descenso. Sandro Tonali es el apuntado para liderar el equipo en esta nueva era.

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3. Mateus Fernandes (22 | Tottenham Hotspur) – 99 millones de euros

Tottenham se la juega con Mateus Fernandes. (Getty)

Normalmente, los futbolistas de un equipo que desciende de la Premier League son perfectos para sacarlos por menos de su valor. Con Mateus Fernandes, 99 millones de euros parece una cifra demasiado alta. Es una apuesta de Tottenham, que puede haber salido realmente bien, o realmente mal.

4. Anthony Gordon (25 | FC Barcelona) – 80 millones de euros

Anthony Gordon ya es jugador de Barcelona. (Getty)

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Técnicamente, el fichaje de Anthony Gordon se cerró antes de la Copa del Mundo. No obstante, es válido meterlo en este top. 80 millones fueron los que pagó el Barcelona por el extremo inglés que destacó en el Mundial con sus asistencias a Harry Kane contra RD Congo y su gol vs. Argentina.

5. Gonçalo Ramos (25 | AC Milan) – 74 millones de euros

Gonçalo Ramos buscará ser la nueva estrella del Milan. (Getty)

Tras tener un rol secundario en el PSG dos veces campeón de Champions y la Portugal campeona de Nations League, Gonçalo Ramos buscará ser la gran figura de un gigante dormido como es el Milan. Es su momento de brillar.

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6. Jeremy Jacquet (21 | Liverpool) – 63.3 millones de euros

Liverpool fichó a Jacquet. (Google)

Jérémy Jacquet será el reemplazante natural de Ibrahima Konaté en Liverpool, para hacer dupla y aprender de Virgil van Dijk, ni más ni menos. En la última temporada, el futbolista de 21 años fue una de las revelaciones de la Ligue 1.

7. Johan Manzambi (21 | Aston Villa) 60 millones de euros

Manzambi, una de las revelaciones del Mundial 2026. (Getty)

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Aston Villa no perdió tiempo durante el Mundial 2026 y encontraron en Johan Manzambi a su nueva figura. Fueron 60 millones por el jugador que ganó dos premios MVP en la Copa del Mundo y se perdió los cuartos de final vs. Argentina por una lesión.

8. Jen Paul van Hecke (26 | Tottenham Hotspur) – 60 millones de euros

Tottenham tiene un nuevo central derecho. (Getty)

El fichaje que hace que la salida de Cuti Romero se vuelva mucho más real. Tottenham gastó 60 millones de euros en un central titular de Copa del Mundo, como lo es Jen Paul van Hecke, que no llega para calentar la banca, sino ser titular en los Spurs, que buscarán volver a la parte alta de la tabla.

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9. Andrey Santos (20 | Manchester United) – 56.3 millones de euros

Andrey Santos ahora jugará para Manchester United. (Getty)

Luego de tener una temporada con altas y bajas en Chelsea, el prometedor volante central seguirá su carrera en Manchester United, donde será el sucesor de Casemiro. Andrey Santos se quedó a las puertas de ir al Mundial 2026 y ahora buscará brillar con uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

10. Luka Vuskovic (19 | Brighton & Hove Albion) – 54 millones de euros

Vuskovic llega a la Premier League con un nuevo club. (Getty)

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Tottenham fichó a Vuskovic como una promesa, pero terminó cediéndolo al Hamburgo por una temporada. Con la contratación de van Hecke, terminaron vendiéndolo al Brighton para recuperar un 66% de lo gastado por el central neerlandés.

Los diez fichajes más valiosos en Europa durante el Mundial 2026

Elliot Anderson (23) – De Nottingham Forest a Manchester City por 130 millones de euros Sandro Tonali (26) – De Newcastle a Tottenham por 100 millones de euros Mateus Fernandes (22) – De West Ham a Tottenham por 99 millones de euros Anthony Gordon (25) – De Newcastle a Barcelona por 80 millones de euros Gonçalo Ramos (25) – De PSG a AC Milan por 74 millones de euros Jeremy Jacquet (21) – De Stade Rennes a Liverpool por 63,3 millones de euros Johan Manzambi (21) – De Friburgo a Aston Villa por 60 millones de euros Jen Paul van Hecke (26) – De Brighton a Tottenham por 60 millones de euros Andrey Santos (20) – De Chelsea a Manchester United por 56,3 millones de euros Luka Vuskovic (19) – De Tottenham a Brighton por 54 millones de euros

El Mundial 2026 oficialmente llegó a su fin y hay muchísimos nombres que seguirán moviéndose a lo largo del mes y medio que resta de mercado, especialmente aquellos que sorprendieron durante la Copa del Mundo.

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Es una certeza que este top ten no sea el mismo una vez que llegue el 30 de agosto y se cierre la ventana de transferencias, pero hasta el día del cierre del Mundial, estos fueron los 10 futbolistas que más dinero movieron en el mercado europeo.