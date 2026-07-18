A horas de la final del Mundial, revelan que la relación entre Julián Alvarez y Atlético de Madrid está rota y su futuro es incierto

El mensaje publicado por el club colchonero para descartar cualquier venta al Barcelona no cayó nada bien alrededor del delantero argentino

El video publicado por el Atlético de Madrid con las declaraciones de su CEO, Miguel Ángel Gil Marín, estuvo lejos de pasar inadvertido. Y es que el mensaje difundido por el club español a 48 horas de la final del Mundial, dejando en claro que no aceptará ninguna oferta del Barcelona por Julián Álvarez y que no tiene intención de venderlo, continúan generando consecuencias. Porque no solo volvió a instalar la novela de mercado de pases, sino que también habría profundizado el conflicto entre el jugador y la institución rojiblanca.

Según pudo saber Bolavip, existe un fuerte malestar en el entorno de Julián, donde consideran que el Atlético actuó con mala intención al elegir este momento para difundir públicamente su postura sobre el futuro del futbolista, justo cuando se encuentra ante la chance de consagrarse bicampeón del mundo con la Selección Argentina.

De todas formas Julián mantiene toda su atención puesta en la final, aunque quienes lo rodean sostienen que la relación con el Atlético de Madrid hoy se encuentra incluso peor que hace algunas semanas.

En paralelo, ESPN agregó que la Araña considera que desde el club “se le faltó el respeto” durante las últimas semanas. Por eso, según informó la cadena, Julián analizaría no presentarse a los entrenamientos cuando finalice su participación en el Mundial si es que el Atlético mantiene su postura de no negociar una transferencia.

La historia de Julián Álvarez y Atlético de Madrid suma capítulos y mantiene un desenlace incierto (Getty Images).

La polémica se originó después de que Miguel Ángel Gil Marín descartara cualquier posibilidad de negociar al argentino. “Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barcelona… Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él“, afirmó Gil Marín.

Publicidad

Sin embargo, el contenido del mensaje no hizo más que instalar nuevamente el conflicto justo antes del encuentro más importante del año para Julián. La situación adquiere todavía más fuerza al recordar que, durante todo el Mundial, la cuenta oficial del Atlético de Madrid prácticamente evitó publicar contenido relacionado con el jugador, incluso después de actuaciones decisivas con la Selección.

Por ahora, el delantero mantiene el foco exclusivamente en la final frente a España. Pero una vez que concluya el Mundial, todo indica que el conflicto con el Atlético de Madrid volverá a ocupar el centro de la escena y promete convertirse en uno de los grandes temas del mercado de pases europeo.