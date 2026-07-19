El reconocimiento de la FIFA a Julián Alvarez en la previa de la Final del Mundial 2026

El gol de la Araña frente a Suiza fue seleccionado como el mejor de los Cuartos de Final y de la Semifinal del Mundial 2026.

La FIFA premió a Julián Alvarez en la previa de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La entidad informó que el tanto que marcó el futbolista de la Selección Argentina frente a Suiza en el alargue del encuentro disputado en Kansas City fue el mejor de todos los que se marcaron entre los Cuartos de Final y la Semifinal.

”Julián Álvarez ha tenido un papel destacado en la carrera de Argentina hacia su segunda final consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA. El impresionante remate del delantero contra Suiza ha sido votado como el mejor gol de los cuartos de final y semifinales en el premio Gol del Torneo”, reportó el organismo mediante su sitio web oficial.

”Con su equipo empatado contra los suizos (que jugaban con 10 hombres) en la prórroga ya solo unos minutos de una tanda de penales, Álvarez sacó un increíble remate enroscado desde fuera del área que dio la ventaja a La Albiceleste en una victoria final por 3-1, clasificando a su equipo para las semifinales”, completó la FIFA respecto al tanto de Julián.

El gol de la Araña se llevó el 37,2 % de los votos, superando así a otras anotaciones destacadas como el marcado por Andreas Schjelderup de Noruega desde un ángulo casi imposible contra Inglaterra, que quedó segundo con el 22,3 %, o mismo el de Enzo Fernández de afuera de área para el empate transitorio con Inglatera que quedó tercero con el el 18,2 %.

El momento en el que ingresó la pelota en el arco tras el remate de Julián Alvarez. Getty Images.

Los números de Julián Alvarez hasta la Semifinal del Mundial 2026

Julián Alvarez acumula 500 minutos con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue titular en cuatro de los 7 partidos que disputó hasta entonces el combinado nacional (arrancó desde el banco con Argelia, Austria y Cabo Verde). De momento, solo marcó un gol (vs. Suiza). Vale recordar que en Qatar, la Araña registró 4 tantos y una asistencia.

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Argentina y España definen el Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas (ARG), Argentina y España se enfrentarán en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Para la Albiceleste será su séptima final en la historia de la competencia, mientras que para la Roja será la segunda.

En síntesis