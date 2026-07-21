Por la lesión de Adam Bareiro, el Xeneize acelera por un centrodelantero para afrontar el segundo semestre.

Comenzó el segundo semestre para Boca Juniors, que aún trabaja en el mercado de pases para poder potenciar al plantel de Rodolfo Arruabarrena. Hasta ahora, Sebastián Villa, Leandro Lozano y Álvaro Montero se sumaron como refuerzos, pero el Xeneize va por más.

Según pudo saber BOLAVIP, Juan Román Riquelme inició gestiones con Tigre por David Romero. El atacante de 23 años, con pasado en Talleres y Unión La Calera, vive un destacado presente con la camiseta del Matador e interesa en el club de la Ribera.

La buena relación del presidente de Boca con Tigre es un aspecto a favor de la negociación para el Xeneize. Aunque las charlas ya están en marcha, no será una transferencia accesible para Boca, que tiene importante competencia en este tramo del mercado.

Todavía no trascendió la cifra que Riquelme está dispuesto a poner sobre la mesa, pero sus posibles destinos hablan por sí solos. Clubes de Arabia Saudita, Italia y Brasil ya manifestaron su interés por Romero.

David Romero ante River. (Foto: Getty)

En lo que va de este año, entre todas las competencias, el centrodelantero anotó 11 goles en 19 presentaciones sobre el campo. Este martes estuvo ausente, por motivos personales, en la goleada de su equipo ante Nacional por Copa Sudamericana.

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La situación de Adam Bareiro

Para el Vasco Arruabarrena es una prioridad reforzarse con un centrodelantero. Tras la salida de Edinson Cavani y el bajo nivel de Milton Giménez, Adam Bareiro transita una lesión similar a la del uruguayo, en la zona lumbar, y ya está afrontando un tratamiento para volver a las canchas, aunque sin fecha de retorno.

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